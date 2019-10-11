Суд в Нидерландах на год зарезервировал помещение для слушаний по делу МН17

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Окружной суд Гааги более чем на год зарезервировал судебный комплекс для рассмотрения дела о крушении МН17 в Донбассе, слушания по которому начнутся 9 марта 2020 года.

В заявлении суда говорится, что для процесса в судебном комплексе Schiphol, расположенного в районе одноименного аэропорта, зарезервировано пять временных периодов: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля 2021 года до 26 марта.

Суд отмечает, что слушания начнутся с начальной фазы, которая позволит установить, кто появится в суде, каким статусом обладает расследование и необходимы ли дополнительные следственные мероприятия.

Когда начнутся слушания по существу дела, пока неясно. Суд сможет запланировать переход к следующей фазе процесса только после завершения начальной стадии в марте 2020 года, говорится в документе.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.