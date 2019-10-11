Суд в Нидерландах на год зарезервировал помещение для слушаний по делу МН17

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Окружной суд Гааги более чем на год зарезервировал судебный комплекс для рассмотрения дела о крушении МН17 в Донбассе, слушания по которому начнутся 9 марта 2020 года.
В заявлении суда говорится, что для процесса в судебном комплексе Schiphol, расположенного в районе одноименного аэропорта, зарезервировано пять временных периодов: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля 2021 года до 26 марта.
Суд отмечает, что слушания начнутся с начальной фазы, которая позволит установить, кто появится в суде, каким статусом обладает расследование и необходимы ли дополнительные следственные мероприятия.
Когда начнутся слушания по существу дела, пока неясно. Суд сможет запланировать переход к следующей фазе процесса только после завершения начальной стадии в марте 2020 года, говорится в документе.
Вчера, 18:19Сказано в эфиреНидерланды взялись за Киев по делу MH17. К чему готовиться России? Нидерланды приступили к переговорам с Украиной по расследованию ее роли в деле MH17. В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло прокомментировал ситуацию.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.