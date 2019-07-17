Со дня крушения рейса МH17 в Донбассе прошло пять лет

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Пять лет назад населенные пункты Грабово и Рассыпное в Донецкой области Украины стали известны всему миру. В июле 2014 года здесь потерпел крушение Boeing 777 "Малазийских авиалиний", погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолет был сбит украинской ракетой.

Бои без границ

Летом 2014 года на востоке Украины шли активные бои. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики противостояло украинским силовикам и националистическим батальонам. Территория по несколько раз в день могла переходить под контроль то ополчения, то силовиков - утром она была безопасной, к полудню могла быть в эпицентре боя, к вечеру ее контролировали силовики, а ночью там появлялся блокпост ополчения. Линии соприкосновения не существовало. Силовики использовали все доступные средства, включая штурмовую авиацию.

Населенные пункты Рассыпное и Грабово, находящиеся недалеко от границы Украины и РФ, не стали исключением. В июле 2014 года подразделения украинских силовиков пытались отрезать территорию ДНР от границы с Россией. Именно над этим местом пролегал курс малайзийского Boeing.

Не все, что с неба, от Бога

Малайзийский Boeing, выполнявший плановый рейс с индексом MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, вошел в воздушное пространство Украины 17 июля 2014 года. Жительница Грабово рассказала РИА Новости, что днем услышала странный шум. К тому времени она уже умела отличать артиллерийские выстрелы от взрывов снарядов.

"Это не было похоже ни на что. Это был вой и шипение одновременно. Потом грохот с треском. Все очень громко и одновременно. Ничего подобного мы не слышали. Все попадали на землю. Первое, о чем подумали, - это обстрел. Но потом тишина. Тишина и странный запах, как будто что-то горит. Конечно, когда увидели, это был шок. Лежат на земле части самолета. Огромные колеса, двигатель. Примерно в километре от крайнего дома лежал хвост", - сказала жительница села Грабово Анна.

По ее словам, спасатели МЧС ДНР появились на месте катастрофы достаточно быстро. Сейчас уже трудно сказать, кто вызывал пожарные расчеты, никто еще не понимал, что перед ними лежат обломки гражданского авиалайнера.

"Мы не знали, что это был за самолет. Первая мысль была, что он военный. А какому самолету тут еще летать? Тут война была. Мы и не знали, как выглядят такие гражданские самолеты. Только по телевизору их видели", - сказала Анна.

Она добавила, что спустя некоторое время на месте появились первые подразделения ополчения ДНР, они несли дежурство там, где были крупные обломки.

Одними из первых в тот день в Грабово появились бойцы "Русской православной армии" - добровольного формирования ополчения ДНР. Сейчас в начале поселка возле мемориала жертвам крушения можно увидеть лишь засеянные поля и пасущийся скот. Но в 2014 году картина этого места была другой.

"Сейчас, конечно, тут все по-другому. Не так, как тогда. Но все равно ощущения неприятные. Тут везде валялись части фюзеляжа. Слева и справа от дороги. Мы приехали, когда уже смеркалось. Открытого пожара я не помню. Может, и был. Я помню части самолета, кресла, какие-то части обшивки. Но самое страшное - это тела пассажиров, которые были повсюду", - рассказал РИА Новости бывший боец "Русской православной армии" Александр Мальцев.

Он вспоминает, что, по поступавшей тогда от разных источников информации, в районе Рассыпного и Грабово потерпел крушение военно-транспортный самолет. И только когда группа прибыла на место, стало понятно, что это гражданский лайнер.

"У многих, кто был со мной, не выдерживала психика. Через каждый метр по полю лежали тела пассажиров... Меня сильно удивило, почему на них нет одежды или она была, но только фрагментами, в складках тела. Трава и земля были покрыты какой-то жидкостью. На месте говорили, что это был биологический материал. Но мне кажется, что это все-таки была техническая жидкость. Жидкость гидравлических систем или еще что-нибудь", - вспоминает Александр.

Что дальше?

Операция по сбору и эвакуации останков пассажиров и членов экипажа началась несколькими днями позже. Проблема была с разрешением на такие работы от международных инстанций. Получение одобрения сильно затянулось.

"Могу напомнить один неприятный момент, что господин (первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине до 2018 года Александр) Хуг, с которым я начал вести переговоры вечером в день крушения, двое суток не давал собирать останки. И они раздувались на 35-градусной жаре, и только через двое суток, когда туда попали иностранные корреспонденты и показали разлагающиеся трупы и останки, мы получили возможность пригнать туда рефрижераторы железнодорожные, привлечь МЧС, медиков и другие спецслужбы, которые занялись нумерацией. Состав был погружен, с донецкого железнодорожного вокзала он отошел, и это, наверное, был последний состав, который выходил с первого пути железнодорожного вокзала. Он вез пять вагонов-рефрижераторов с останками, и также использовались вагоны с останками самолета", - сказал РИА Новости экс-спикер парламента ДНР Андрей Пургин.

По его словам, операция по поиску была организована и проведена на самом высоком уровне. Черные ящики также были найдены и переданы лично представителям Малайзии, приехавшим в зону конфликта самостоятельно, несмотря на запреты украинских властей.

Рейс в один конец

Как полагает пилот гражданской авиации с 30-летним стажем Виктор, летавший на реактивном ближнемагистральном пассажирском самолете ЯК-42, Boieng был атакован внезапно.

"Я считаю, что они не знали, что их сбивают. Об этом говорят и те повреждения, которые я мог видеть по фотографиям. Шансов уйти от ракеты или другой атаки у них не было. Технические характеристики судна могут не позволить уклониться от атаки", - сказал он РИА Новости.

Диспетчер гражданской авиации с 15-летним стажем Константин считает, что небо над зоной боевых действий должно быть полностью закрыто для пролета гражданских воздушных судов.

"Я не совсем понимаю, почему эшелоны (воздушные пути - ред.) над зоной боевых действий были открыты для гражданских. Мое мнение, что не важно, на какой высоте двигается борт, важна сама даже гипотетическая возможность того, что он может быть сбит. Важно понимать, что экипаж не может сам решить, куда лететь, а куда не лететь. Экипаж может запросить изменения курса и/или высоты. Диспетчер может разрешить или запретить. МН17 просто не должен был там находиться", - сказал он РИА Новости.

Митинг и панихида

Сейчас поселок Грабово находится в глубоком тылу, вдали от уже существующей линии соприкосновения, мало что тут напоминает о боях 2014 года. Он почти не отличается от многих других небольших населенных пунктов. Только в нескольких сотнях метров от жилых домов - на том месте, куда упала основная часть фюзеляжа авиалайнера, установлен траурный мемориал с надписью "Памяти погибших 298 человек. Невинным жертвам гражданской войны".

Ежегодно 17 июля это место становится центром внимания властей ДНР и СМИ. Проходят траурный митинг и гражданская панихида. Собравшиеся у мемориала не являются родными и близкими жертв трагедии, но они скорбят о гибели 298 человек.

Политизированное следствие

Киев в катастрофе обвинил ополченцев ДНР. Однако версия причастия ДНР, как и все представленные Киевом доказательства, опровергается представителями республики разных уровней и чинов на протяжении пяти лет. Власти ДНР неоднократно заявляли, что ополчение не имело технической возможности использовать ПЗРК "Бук", ракетой которого, по основной версии, был сбит Boeing.

В 2015 году бывший тогда главой ДНР Александр Захарченко заявлял, что крушение авиалайнера - на совести Киева, который не закрыл воздушное пространство. Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявлял, что именно Киев направил малайзийский лайнер в место активных боевых действий в Донбассе.

По мнению Пургина, Киеву выгодно обвинять в трагедии ополченцев и Россию, поскольку международное сообщество перестало ему доверять.

"Украина тем более будет отбиваться любой ценой, пытаться перевести стрелки... Сейчас Украину облетают. Она напрямую не обвинена, но, тем не менее, ее воздушное пространство пытаются облетать. Международное сообщество, авиакомпании по умолчанию перестали доверять Украине. Естественно, сознаться в том, что это было случайно, они не могут... Это фактически терроризм на государственном уровне... Серьезней обвинения для любого государства не существует. Обвинения (в адрес) России - это попытка избежать ответственности", - сказал РИА Новости Пургин.

При этом в конце июня 2019 года Совместная следственная группа объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Комментируя заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.