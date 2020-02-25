Биография Хосни Мубарака

Бывший президент Египта Мухаммед Хосни Сейид Мубарак (Muhammad Hosni Said Mubarak) родился 4 мая 1928 года в небольшой деревне Кафр эль-Мусыльха (провинция Мануфия).

В 1949 году с отличием окончил военную академию в Каире, в 1952 году — академию военно-воздушных сил в Бильбейсе, в 1964-1965 годах получал военное образование в Академии им. Фрунзе (СССР).

Хосни Мубарак служил в истребительной и бомбардировочной авиации, затем был инструктором в академии ВВС, принимал участие в боевых действиях во время "Суэцкого кризиса" в 1956 году.

Неоднократно выезжал в СССР, где осваивал бомбардировщик Ил-28 и тяжелый бомбардировщик Ту-16 на авиабазе Кант (Киргизия), которые СССР поставлял в Египет. В 1959 году был назначен командиром бомбардировщиков ТУ-16. Через несколько лет стал командиром бригады.

В 1962-1963 годах участвовал в гражданской войне в Йемене, в составе египетского контингента командовал бомбардировочной эскадрильей.

В 1966-1969 годах был начальником академии военно-воздушных сил Египта. Принимал участие в арабо-израильской войне 1967 года,

С 1969 года – генерал авиации и начальник штаба египетских ВВС.

С 1972 года – командующий военно-воздушными силами и одновременно заместитель министра обороны. Участвовал в арабо-израильской войне 1973 года.

По итогам операции Мубарак получил звание главного маршала авиации, а в 1974 году — звание генерал-лейтенанта вооруженных сил Египта.

В апреле 1975 года занял пост вице-президента Египта, принимал активное участие в большинстве переговоров, касающихся ближневосточной и арабской политики.

После создания в августе 1978 года президентом Египта Анваром Садатом Национально-демократической партии (НДП) Мубарак был назначен ее вице-председателем. В 1980 году он занял пост ее генерального секретаря, а с января 1982 года — председателя партии.

В октябре 1981 года по итогам референдума, проведенного после убийства Анвара Садата, Хосни Мубарак был избран президентом Египта.

Хосни Мубарак находился во главе страны почти 30 лет . Трижды (в 1987, 1993 и 1999 годах) референдумы продлевали его полномочия на шесть лет. В 2005 году состоялись первые в истории страны альтернативные выборы президента Египта, на которых он с большим отрывом опередил всех своих конкурентов. Мубарак сам инициировал внесение в конституцию поправок, вводящих альтернативные выборы вместо общенационального референдума по кандидатуре, отобранной парламентом.

В феврале 2011 года на фоне массовых демонстраций, одним из главных требований которых был уход Мубарака из власти, он подал в отставку.

По мнению сторонников Хосни Мубарака, Египет в последние годы его президентства переживал важнейший этап экономических политических и социальных реформ, которые проводились плавно и последовательно, без побочных эффектов.

По официальным данным, за пять лет с 2005 по 2010 год в рамках реализации предвыборной программы Мубарака было создано 4,3 миллиона рабочих мест, построено 169 больниц и 2,3 тысячи школ, 300 тысяч единиц жилья, в том числе социального. Экономический рост в 2009-2010 году составил 5,3%. По этому показателю Египет вошел в список из 30 самых быстроразвивающихся государств мира.

Со своей стороны, противники Мубарака отмечают , что цифры экономического роста не находили отражения в повседневной жизни Египта. Причина этого — коррупция, которая сопровождала либерализацию экономики.

С 13 апреля 2011 года Хосни Мубарак находился под арестом . Против него было возбуждено несколько уголовных дел.

2 июня 2012 года каирский уголовный суд приговорил его к пожизненному заключению. Суд посчитал его причастным к гибели мирных граждан в беспорядках 2011 года.

В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре 2014 года суд в Каире снял обвинения с Мубарака и двух его сыновей по делу о гибели демонстрантов в дни революции 2011 года. С Мубарака также сняли обвинения по ряду коррупционных дел.

В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Он был приговорен к трем годам тюрьмы. В январе 2015 года Кассационный суд Египта постановил отменить приговор, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств.

9 мая 2015 года суд в Каире приговорил Хосни Мубарака к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. В июне 2015 года Кассационный суд Египта удовлетворил жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о причастности Мубарака к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года и назначил пересмотр дела. 2 марта 2017 года Кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении Хосни Мубарака.

Позднее стало известно, что Генеральная прокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. 24 марта 2017 года он покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет, проведенных под стражей.

После освобождения экс-президент жил с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.

25 февраля 2020 года стало известно о смерти Хосни Мубарака. Он скончался после длительной болезни.