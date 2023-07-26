https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html

Межгосударственные отношения России и Египта

Межгосударственные отношения России и Египта - РИА Новости, 26.07.2023

Межгосударственные отношения России и Египта

Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:03

2023-07-26T02:03

2023-07-26T02:03

справки

египет

россия

ссср

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

хосни мубарак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. Сотрудничество двух стран началось с подписания в марте 1948 года первого экономического соглашения о поставках из Египта хлопка в обмен на зерно, лесоматериалы и другую продукцию из СССР. Последующие годы ознаменовались высоким уровнем сотрудничества между странами. В 1958 году в Каире было подписано соглашение об оказании Египту экономической и технической помощи в строительстве первой очереди высотной Асуанской плотины (строительство было завершено Советским Союзом в 1971 году). Всего при советском содействии в Египте было построено более ста промышленных объектов. В том числе Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, линии электропередач Асуан-Александрия и многие другие.В мае 1964 года Египет с первым официальным визитом посетил председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев. В 1968 году Москву впервые посетил президент Египта Абдель Насер. Особое место в двусторонних отношениях СССР и Египта занимало военно-техническое сотрудничество. В 1955 году было достигнуто соглашение о поставках советского оружия.За период с 1956 до июня 1967 года Египет, по данным иностранной печати, приобрел в СССР до 600 боевых и учебных самолетов: бомбардировщики Ту-16 (часть из них была оснащена крылатыми ракетами "воздух-земля" КС-1 с дальностью полета 90 километров), Ил-28, истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-7, свыше одной тысячи танков (ИС-3, Т-34-85, Т-54, Т-55, ПТ-76), самоходные установки Су-100, более 700 бронетранспортеров, 30 боевых кораблей (подводных лодок – 13, эсминцев – четыре, противолодочных кораблей – четыре, тральщиков – пять, десантных кораблей – четыре), 17 ракетных и 18 торпедных катеров, а также военно-транспортные самолеты и вертолеты. В начале 1960-х годов на вооружение стали поступать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-75. Общий объем советской военной помощи Египту в период 1956-1967 годов оценивался в 1,5 миллиарда долларов.Советская военная помощь Египту выходила далеко за рамки предоставления лишь образцов военной техники. По просьбе руководства Египта и в соответствии с подписанными договоренностями была предусмотрена отправка в страну советских инструкторов для обучения египетских военнослужащих. С 1956 года в вооруженных силах Египта работали советские военные специалисты. Они оказывали помощь управлениям Генерального штаба, штабам ВВС и ВМС, преподавали в военно-учебных заведениях и находились в некоторых соединениях вооруженных сил Египта.После неудачной для Объединенной Арабской Республики арабо-израильской войны 1967 года ее руководство обратилось вновь к Советскому Союзу с просьбой оказания военной помощи с целью восстановления национальных вооруженных сил. 11 июня 1967 года руководители СССР направили Гамалю Насеру послание, в котором обещали оказать Египту всестороннюю помощь, включая военную. В частности, с июня по октябрь 1967 года ВВС Египта получили 100 самолетов МиГ-21, 50 МиГ-19, 60 Су-7, 20 Ил-28. Позже египтяне приобрели также 20 бомбардировщиков Ту-16, оснащенных противокорабельными ракетами КСР-2 и противорадиолокационными ракетами КСР-11. К лету 1968 года количество танков в египетской армии превысило довоенное. Войска ПВО в 1968 году были выделены в отдельный вид вооруженных сил и оснащались новой техникой, в первую очередь ЗРК. Для ВМС из Советского Союза в 1967-1972 годах поступило 24 боевых корабля (подводные лодки, эсминцы, тральщики, десантные корабли), ракетные, торпедные и сторожевые катера.Масштабные военные поставки не только возместили потери, понесенные в ходе боевых действий 1967 года, но и позволили оснастить вооруженные силы Египта необходимым современным оружием, в том числе такими образцами, которых они не имели до войны.По просьбе правительства во все звенья вооруженных сил – от высшего командования до батальона – были направлены советские советники и специалисты.В обмен на широкомасштабную военную помощь и политическую поддержку на международной арене египетское правительство предоставило льготы для кораблей и судов Военно-морского флота СССР в портах Александрия, Порт-Саид, Эс-Саллум, Мерса-Матрух, Бернис. Заинтересованность в этом была обоюдная: Египет нуждался в присутствии советских военных кораблей, чтобы обезопасить себя от израильских ударов, а для Советского Союза было важно иметь постоянные пункты базирования ВМФ в Средиземном море.В чрезвычайной обстановке развертывания между Египтом и Израилем так называемой "войны на истощение" в 1969-1970 годах Гамаль Насер в январе 1970 года вновь посетил Москву с негласным визитом. По итогам которого Москва приняла решение направить в Египет советские части ПВО.В Египет в рамках операции "Кавказ" в феврале-апреле 1970 года была переброшена дивизия ПВО (12 тысяч человек, 18 зенитных ракетных дивизионов, 90 самолетов-истребителей) с задачей прикрытия районов Каира, Александрии и Асуана. С прибытием советских сил ПВО потери израильской авиации заметно возросли, и она отказалась от налетов на тыловые объекты ОАР, что обеспечило спасение стратегически значимых объектов Египта, его вооруженных сил и в целом режима Насера.Апогеем достигнутого уровня египетско-советских отношений в военной сфере стало непосредственное участие советских воинских подразделений в защите воздушного пространства ОАР в ходе арабо-израильского конфликта в 1970 году.27 мая 1971 года в ходе визита председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного в Египет был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и ОАР сроком на 15 лет с возможностью автоматического продления его действия еще на пять лет при согласии сторон.В 1972-1973 годах количество и ассортимент советского оружия и военной техники, поставляемых в АРЕ, заметно увеличились: Египет получил оперативно-тактические ракеты Р-17э, истребители-бомбардировщики Су-20, 200 танков Т-62, крупную партию БМП-1, другую боевую и вспомогательную технику. Причем после прекращения миссии советских военных советников в середине 1972 года, решавших в свое время, где и как должны быть использованы советская военная техника и вооружение, теперь египетские власти распоряжались ими по собственному усмотрению.Однако в 1976 году Египет при президенте Анваре Садате в одностороннем порядке денонсировал подписанный в 1971 году двусторонний Договор о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. В течение короткого времени все военное присутствие СССР в Египте фактически было свернуто. К концу августа 1972 года из Египта в СССР было отправлено почти восемь тысяч советских военнослужащих, специалистов и членов их семей, а также военная техника и вооружения, принадлежавшие СССР.В 1978 году при заключении под патронажем США кэмп-дэвидских соглашений с Израилем президент Египта Анвар Садат взял на себя обязательства прекратить закупки советского оружия, перейдя на вооружение американского производства.С 1982 года руководство Египта во главе с президентом Хосни Мубараком начало проводить курс на постепенную нормализацию отношений с СССР. В мае 1990 года он посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого была подписана советско-египетская декларация и долгосрочная программа экономического, торгового и научно-технического сотрудничества между двумя странами до 2000 года.В декабре 1991 года Россия была признана правопреемницей СССР. В последующие годы российско-египетские отношения пережили серьезные общественно-политические перемены, существенно менялись их внутренние и внешнеполитические приоритеты. Однако атмосфера взаимного доверия и уважения всегда доминировала в отношениях между двумя странами. В 1990-2000 годы Россия и Египет серией соглашений и меморандумов дали импульс развитию политического и торгово-экономического сотрудничества. В 1994 году была урегулирована проблема о взаимной задолженности между бывшим СССР и Египтом, подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве.В марте 1996 года в рамках встречи на высшем уровне по мирному процессу на Ближнем Востоке и борьбе с международным терроризмом в Шарм-эш-Шейхе состоялась встреча президента России Бориса Ельцина с президентом Египта Хосни Мубараком.В сентябре 1997 года состоялся первый официальный визит президента Египта Хосни Мубарака в Россию. По его итогам была подписана Российско-египетская политическая декларация, а также большой пакет межправительственных и межведомственных соглашений и документов.В последующем Хосни Мубарак посещал Россию в апреле 2001 года, в мае 2004 года и в марте 2008 года. В апреле 2005 года Египет посетил президент России Владимир Путин. Он стал первым из числа руководителей СССР и России, посетившим АРЕ за последние почти 40 лет. Египет стал первой страной арабского мира, которую посетил Владимир Путин. Кроме того, Владимир Путин стал первым из числа руководителей СССР и России, посетившим штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире. 12 августа 2014 года Россию посетил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Россия стала первой страной вне арабского мира, куда приехал новый лидер Египта. На переговорах в Сочи стороны обсудили торгово-экономические отношения, вопросы военно-технического сотрудничества, вопросы энергетики и ситуацию на Ближнем Востоке. 9-10 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Каир с официальным визитом, результатом которого стали договоренности по участию "Росатома" в строительстве первой египетской АЭС, а также созданию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. В рамках визита Владимир Путин также встретился с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.26-27 августа 2015 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись мнениями по международной проблематике, прежде всего по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ходе визита президент Египта также встретился со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу президент Египта посетил Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ). 5 сентября 2016 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Ханчжоу (Китай). Беседа глав государств состоялась по завершении рабочих заседаний саммита "Группы двадцати". 4 сентября 2017 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сямэне (Китай) "на полях" саммита БРИКС. 11 декабря 2017 года Путин посетил Египет с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сирийское урегулирование. По итогам переговоров были подписаны контракты на строительство в Египте атомной электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топлива для данной АЭС. 16-17 октября 2018 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию (город Сочи) с официальным визитом. 16 октября главы государств провели неформальную встречу. 17 октября прошли официальные переговоры. Лидеры обсудили ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам консультаций был подписан Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. В рамках официального визита Абдель Фаттах ас-Сиси также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 26 апреля 2019 года Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине. Очередная встреча лидеров России и Египта прошла 29 июня 2019 года "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). 24 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступили сопредседателями на первом саммите "Россия – Африка" в Сочи. Накануне саммита лидеры России и Египта провели двустороннюю встречу. 19 января 2020 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси встретились "на полях" Международной конференции по Ливии в Берлине (Германия). 17 июня 2023 года премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в составе делегации африканских государств посетил Санкт-Петербург, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Регулярными являются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Главы внешнеполитических ведомств России и Египта регулярно проводят встречи в рамках международных и региональных форумов, "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (последний раз – 22 сентября 2022 года). 23-24 июля 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Каир с рабочим визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и передал ему личное послание президента РФ Владимира Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри находился в Москве с визитом в январе 2023 года. В ходе визита прошли переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. В 2013 году в Каире впервые прошли переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2". Состоялось пять раундов консультаций, последний – 24 июня 2019 года в Москве. 19-20 марта 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Египет с рабочим визитом, где принял участие в заседании Российско-Египетской межправкомиссии. В рамках рабочего визита состоялась встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В рамках укрепления межпарламентских связей российскую столицу 16-20 ноября 2021 года посетил председатель египетского Сената Абдельвахаб Абдерразек. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 8 сентября 2021 года состоялась встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем Палаты депутатов Египта Ханафи аль-Гибали "на полях" пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене. В марте 2015 года и в январе 2019 года в Египте находился с визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, где провел российско-египетские консультации по вопросам безопасности. В ходе визита он был принят президентом Египта. В декабре 2021 года секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром. В июне 2022 года делегация Египта во главе с министром торговли и промышленности Египта приняла участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме, в котором Египет имел статус страны-гостя.В 2023 году министр торговли и промышленности Египта вновь возглавил делегацию своей страны для участия в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" форума состоялась встреча вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова со своим коллегой Ахмедом Самиром, в которой они обсудили приоритетные вопросы и перспективные проекты двусторонней кооперации. Особое внимание было уделено взаимодействию в области торговли, промышленности, а также в финансово-банковской сфере. Развиваются торгово-экономические отношения. Действует Совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 14-е заседание которой прошло в Каире в марте 2023 года. Создан Российско-египетский деловой совет. В 2021 году в Каире был открыт Российский экспортный центр, в нем сейчас представлены товары 28 российских производителей, которые отправляют в Египет и в другие страны муку, конфеты, шоколад, молочную продукцию, крупы, напитки и не только. В 2021 году российско-египетский товарооборот увеличился по сравнению с 2020 годом с 4,53 миллиарда долларов до 4,77 миллиарда долларов (на 5,19%). Экспорт России в Египет в 2021 году составил 4,178 миллиарда долларов, увеличившись на 3,96% по сравнению с 2020 годом. Импорт России из Египта составил 591,7 миллиона долларов, увеличившись на 14,78% по сравнению с 2020 годом.В 2021 году основу российского экспорта в Египет составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия и др. Импорт был представлен в основном продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (81,17% от всего объема импорта России из Египта).Товарооборот между Россией и Египтом в 2022 году вырос до более чем шести миллиардов долларов, что на 30% больше результатов 2021 года. Реализуется целый ряд масштабных проектов, наиболее значимым из которых является строительство в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа" российского образца. В соответствии с контрактами "Росатом" не только построит АЭС, но и обеспечит поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании АЭС "Эль-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции.Строительство АЭС началось в июле 2022 года. Это первая атомная станция Египта и первый крупный проект "Росатома" в Африке. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.Ожидается, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах. Реализуются и другие совместные проекты. В частности, идет работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. В настоящее время проект находится на подготовительной стадии.Всего на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом.На энергетическом рынке Египта представлены крупнейшие российские нефтегазовые компании: "Роснефть", занимающаяся месторождением Зохр в Средиземном море, "Лукойл", работающая над проектами добычи нефти в Западной пустыне, и "Зарубежнефть", занимающаяся проектами на юге Египта. В сфере автомобилестроения – ПАО "АвтоВАЗ" и "Группа "ГАЗ".В 2018 году было заключено соглашение между Египтом и российско-венгерским консорциумом "Трансмашхолдинг-Венгрия" (в 2022 году "Трансмашхолдинг" продал бизнес в Венгрии) на поставку в АРЕ 1300 железнодорожных вагонов на общую сумму более одного миллиарда евро. В 2022 году контракт был расширен до 1350 вагонов. Производство вагонов велось в России и Венгрии. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства, являлся Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг"). В 2022 году российская сторона завершила свою часть поставок, отправив конечному заказчику 564 вагона. Дальнейшее производство и поставка вагонов осуществляются венгерской стороной по технологии ТВЗ. В июле 2019 года в ходе переговоров в Каире с делегацией ОАО "РЖД" египетская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере модернизации железных дорог с целью достижения синергетического эффекта при поставке подвижного состава компанией "Трансмашхолдинг". "На полях" экономического форума "Россия – Африка" в Сочи между ОАО "РЖД" и Египетскими национальными железными дорогами подписан соответствующий протокол о намерениях. Россия активно работает с египетскими властями на предмет возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир". С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле.Идет активная работа по соглашению о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом. Ожидается, что на окончательную договоренность удастся выйти в 2023 году.Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы. Россия поддержала заявку Египта. Развивается сотрудничество в космической сфере. 21 февраля 2019 года был осуществлен успешный вывод на орбиту египетского космического аппарата дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A, созданного ПАО "РКК "Энергия". В сфере военно-технического сотрудничества Египет является для России одним из приоритетных партнеров. С марта 2005 года действует совместная Российско-Египетская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. В Египте работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.Покупка Египтом российских вооружений возобновилась в конце 1990-х годов. В 1997 году была заключена сделка на поставку Египту 34 танков Т-80У и 20 военно-транспортных вертолетов Ми-17-1В и нескольких Ми-172. В 1998-2000 годах Россия поставила в АРЕ ЗРК "Волга-3", ракеты для ЗРК "Квадрат", а также радиолокационные станции дальнего обнаружения "Оборона-14" и модернизированные радиолокационные станции П-18. В 2000-2003 годах российские специалисты модернизировали 50 египетских комплексов ПВО С-125 "Печора". В 2005 году были заключены несколько контрактов на поставки четырех боевых машин ЗРК "Тор-М1", небольших партий ЗРК "Бук-М1-2" и ЗСУ-23-4 "Шилка", а также переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". В 2006 году Египет и Россия достигли договоренности о поставках истребителей МиГ-29СЭ. Контакт оценивался в 1,5 миллиарда долларов, однако остался нереализованным из-за давления США. В сентябре 2007 года был подписан контракт на поставку зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4-М4 "Шилка- Стрелец". В 2010-2012 годах между Россией и Египтом велись переговоры о поставках многоцелевых вертолетов и зенитных ракетных комплексов, однако контракты не были подписаны, поскольку сторонам не удалось договориться об условиях их оплаты.В 2013 году были согласованы контракты по поставкам до 24 истребителей МиГ-29М/М2, 12 ударных вертолетов Ми-35М, вертолетов типа Ми-8/17, подвижного берегового ракетного комплекса К300П "Бастион" и другой техники. Для Египта эти сделки имели особое значение в свете приостановки поставок американских вооружений в июле 2013 года, когда Вашингтон таким образом выразил недовольство отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси.В 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии вертолетов Ка-52К на предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль".С 2015 года проводятся совместные учения Черноморского флота России и военно-морских сил Египта "Мост дружбы". В декабре 2022 года они прошли в пятый раз. В октябре – ноябре 2019 года впервые прошли совместные учения ПВО "Стрела Дружбы".Укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования.Интерес египетских студентов к российскому образованию стимулирует и межвузовское сотрудничество. В настоящее время между университетами РФ и Египта действуют 78 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в области обмена студентами и преподавателями и проведения совместных научных исследований.Два ведущих российских университета – Санкт-Петербургский государственный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет – приступили к созданию филиалов в Египте. Речь идет, в первую очередь, о подготовке специалистов по медицинским специальностям.Ведется также активная работа по популяризации русского языка среди граждан Египта. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина совместно с компанией "Медиа Араб Групп" по производству и маркетингу СМИ открыл Центр русского языка в Каире.Центр дает возможность выпускникам египетских школ пройти курсы русского языка для дальнейшего поступления в вузы России. В настоящий момент можно выбрать медицинское или инженерное направление подготовки.Минобрнауки России работает над реализацией инициативы египетской стороны о расширении возможностей подготовки специалистов для атомной отрасли на территории Египта. На текущий момент ряд российских университетов реализуют совместную магистерскую программу "Ядерная физика и технологии" с Высшим советом университетов Египта. В дальнейшем запланировано обучение студентов силами ведущих российских университетов при координации Госкорпорации "Росатом" на базе Политехнического университета Бурдж Аль-Араб в Александрии.В инициативе принимают участие Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский Томский Политехнический университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) и Уральский федеральный университет.Осуществляется сотрудничество по инженерным, фармакологическим и стоматологическим специальностям на базе Частного Египетско-Российского Университета и ряда ведущих университетов России.В Египте действует Центр египтологических исследований РАН, который в тесном сотрудничестве с министерством по делам древностей АРЕ и другими египетскими учреждениями ведет археологические исследования. Долгие годы динамично развивалось сотрудничество двух стран в области туризма. Россия по числу приезжающих в Египет туристов занимала первое место.6 ноября 2015 года полеты российских самолетов в Египет были приостановлены после катастрофы российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. После этого была проведена большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. В апреле 2018 года было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом. В 2021 году были возобновлены чартерные рейсы на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По экспертным оценкам, в 2022 году в Египте отдохнули 905,5 тысяч россиян. За январь-май 2023 года Египет посетили свыше 500 тысяч туристов из России. По прогнозам Управления по туризму Египта, по итогам 2023 года в Египте ожидают не менее 1,5 миллионов прибытий из России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

египет

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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