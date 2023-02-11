https://ria.ru/20230211/borisenko-1851205157.html

Георгий Борисенко: Египет сохраняет верность традициям дружбы c Россией

Георгий Борисенко: Египет сохраняет верность традициям дружбы c Россией - РИА Новости, 11.02.2023

Георгий Борисенко: Египет сохраняет верность традициям дружбы c Россией

По случаю Дня дипломатического работника посол России в Египте Георгий Борисенко дал интервью РИА Новости, в ходе которого рассказал о ходе строительства первой РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:00

2023-02-11T12:00

2023-02-11T12:00

интервью

георгий борисенко

египет

россия

каир (город)

брикс

евразийский экономический союз

лига арабских государств

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По случаю Дня дипломатического работника посол России в Египте Георгий Борисенко дал интервью РИА Новости, в ходе которого рассказал о ходе строительства первой египетской АЭС, переговорах о платежной системе "Мир" и торговле в национальных валютах, перспективах восстановления туристического потока и поставках зерна.– Георгий Евгеньевич, ситуация в мире сильно изменилась, идет большое давление на арабские и африканские страны. Как в связи с этим сегодня складываются наши отношения с Каиром? Чувствуется ли давление западных стран на них?– Мы конечно понимаем, что Египту и другим нашим арабским партнерам приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массированное давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией. Показательный пример – то, как западные посольства в Каире вели себя прошлым летом во время приезда Сергея Викторовича Лаврова. Послы стран "семерки" ходили в МИД Египта и Лигу арабских государств, настаивая, чтобы там отменили запланированные встречи. Однако, несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера, и продолжает активное взаимодействие с Россией и в экономической сфере, и в культуре, и на различных международных политических площадках.– Повлияло ли это давление на политические отношения между Россией и Египтом и на наши глобальные проекты, включая АЭС "Эль-Дабаа" и Российскую промышленную зону?– Несмотря на все проблемы, которые возникли в мире в последнее время, наши основные проекты сотрудничества с Египтом реализуются так же активно, как это было прежде. Естественно, флагманский проект – это строительство "Росатомом" первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Строительство идет строго по графику и даже с его опережением, поскольку возведение второго энергоблока началось на 53 дня раньше того срока, который был зафиксирован изначально президентом Египта. В 2023 году должно начаться возведение третьего и четвертого энергоблоков. Реализуются и другие совместные проекты. В частности, идет работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Сейчас мы находимся на подготовительной стадии этого процесса, но рассчитываем, что в скором времени будут подписаны все необходимые договоренности. Другие проекты также развиваются. Продолжаются поставки пассажирских железнодорожных вагонов, созданных и произведенных "Трансмашхолдингом". Всего на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом.– Вопрос, который, должно быть, очень волнует российских туристов, которые любят летать в Египет. Продолжаются ли переговоры о работе в Египте российской платежной системы "Мир"? Есть ли какие-то подвижки в этом деле?– Да, мы активно работаем с египетскими властями на предмет возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир". В 2022 году была проведена большая техническая подготовительная работа, однако пока еще окончательные решения не сформулированы. Тем не менее, в Египте понимают, что возможность использования здесь карт "Мир" позволит привлечь гораздо больше российских туристов, которые на данный момент не могут использовать имеющиеся у них карты Visa и Mastercard, выданные российскими банками. Исходим из того, что в интересах египетской туристической отрасли, которая играет очень важную роль в наполнении бюджета страны, разрешить использование российских карт "Мир" на территории Египта.– На какой стадии находятся переговоры о переходе на национальные валюты? Есть ли какая-то сегодня конкретика?– С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле. Это позволит избежать произвола западных стран, которые, как например Соединенные Штаты, используют собственные валюты в своих геополитических целях. Ведь известно, что доллар стал орудием Вашингтона в проведении агрессивной внешней политики и средством давления на любые неугодные страны. В Египте многие экономисты это уже хорошо понимают. Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений. Поставки зерна из России были бы гораздо выгоднее нашим египетским друзьям, если бы оплата происходила в египетских фунтах, нежели в долларах.Вообще то, что доллар был главной расчетной валютой мира в течение последних 75 лет, совершенно не означает, что так должно быть вечно. Ни в Библии, ни в Коране, где собраны определенные константы человеческого бытия и существования всего человечества, ничего про доллар США не говорится. Он неминуемо будет терять свое значение, а вместе с этим ослабнет и влияние США. В Египте и во всем арабском мире начинают это понимать.– Георгий Евгеньевич, есть ли в обозримом будущем перспективы восстановления туристического потока из России в Египет до былого уровня?– Самый высокий уровень был в 2014 году, когда в Египет приезжало 3,3 миллиона туристов. К сожалению, в 2015 году произошел теракт против российского самолета, и были прекращены прямые полеты между российскими аэропортами и курортами Красного моря, но после того, как в августе 2021 года они восстановились, туристический поток снова резко пошел ввысь, и в январе 2022 года в Египет ежедневно прибывало порядка 10 тысяч российских граждан. Сейчас, по нашим оценкам, прилетают около четырех тысяч человек. Примерно совершается 20 рейсов в день. Спад произошел в марте прошлого года, когда некоторые российские авиакомпании из-за действий Запада вынуждены были приостановить или вообще прервать свои международные рейсы. Тем не менее, с тех пор постепенно происходит подъем туристического потока, но он стал бы еще выше, если бы быстрее решился вопрос с возможностью использования в Египте российских платежных карт "Мир". Тогда туристам из России было бы проще не только пребывать в отелях, но и выезжать за их пределы, посещать какие-то места досуга в курортных зонах или совершать поездки для осмотра исторических достопримечательностей Египта.– Над какими еще совместными проектами работают Россия и Египет?– Идет активная работа по соглашению о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом. С 2019 года состоялось пять переговорных раундов. К сожалению, к определенной задержке привела пандемия коронавируса. Тем не менее, процесс активизируется, и даже на предыдущем переговорном раунде в Каире, который состоялся в октябре прошлого года, высказывалась надежда на то, что удастся выйти на окончательную договоренность в 2023 году. Мы очень на это рассчитываем, поскольку тем самым и египетские товары получат возможность приоритетного доступа на рынки стран ЕАЭС, и товары из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении тоже смогут попадать к египетским потребителям гораздо проще и быстрее. Это будет выгодно для всех сторон, поскольку мы можем взаимодополнять друг друга и тем самым способствовать экономическому развитию.– Будет ли Египет вступать в БРИКС?– Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы. Россия активно поддержала запрос Египта и будет рада, когда он сможет стать полноправным членом данного объединения. Для этого в составе БРИКС необходимо окончательно утвердить правила и процедуры расширения. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время.– Какие перспективы наращивания поставок зерна из России в Египет?– Несмотря на то, что Запад своими санкциями пытался полностью прервать поставки российского зерна в страны Африки и Азии, включая Египет, и тем самым спровоцировать там голод, оно продолжает идти египетским потребителям, причем даже в больших объемах, чем прежде. Обычно Египет покупал примерно шесть миллионов тонн пшеницы в России, а в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля и завершится 30 июня, эта цифра может дойти до восьми миллионов. И это, как я хочу подчеркнуть, несмотря на те препоны, которые создал Запад. Мы активно разъясняем нашим египетским и другим арабским партнерам, что именно западные санкции, а вовсе не специальная военная операция России, спровоцировали так называемый продовольственный кризис в мире. Запад специально запретил своим судам перевозить российское зерно, а западным страховым компаниям – страховать такие перевозки. Специально ввел санкции против российских банков, которые участвуют в обслуживании сделок в аграрной сфере, в частности против "Россельхозбанка".– Вопрос про судьбу российских моряков, которые были задержаны в Александрии. Есть ли какая-то информация, когда их могут выпустить?– Посольство и генеральное консульство в Александрии активно следят за судьбой российских моряков – капитана сухогруза Soy и его старшего помощника, которые были задержаны в ноябре 2022 года в порту Александрии по обвинению в контрабанде наркотиков. Мы активно побуждаем египетские власти как можно быстрее провести следствие и, если оно не установит вину российских граждан, незамедлительно их выпустить из-под стражи. Им оказывается вся возможная помощь в части контактов с родственниками и обеспечения адвокатской защитой. Намерены и дальше продолжать внимательно наблюдать за ходом следствия, добиваясь, чтобы оно было абсолютно объективным, справедливым и шло быстрыми темпами.– Каков объем товарооборота между Россией и Египтом за минувший 2022 год? Ожидаете ли вы его увеличение?– По предварительным оценкам, товарооборот за 2022 год между Россией и Египтом составил шесть миллиардов долларов, из них пять – российский экспорт, один – египетский. Это все пока примерные оценки, поскольку официальная статистика еще не досчитана, но уже понятно, что товарооборот стал выше, чем он был в 2021 году, когда составлял около 4,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230131/operatsii-1848692643.html

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https://ria.ru/20230203/egipet-1849502593.html

https://ria.ru/20230131/zerno-1848693716.html

египет

россия

каир (город)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, георгий борисенко, египет, россия, каир (город), брикс, евразийский экономический союз, лига арабских государств, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день дипломатического работника