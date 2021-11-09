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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211109/chartery-1758147559.html
Россия возобновила чартеры на курорты Египта
Россия возобновила чартеры на курорты Египта - РИА Новости, 09.11.2021
Россия возобновила чартеры на курорты Египта
Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T00:51
2021-11-09T00:51
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
майя ломидзе
дмитрий горин
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения вследствие теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а регулярное авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в минувшем августе. Теперь разрешены и чартеры.Многие российские авиакомпании ранее уже запустили регулярные рейсы по этим направлениям. О планах начать чартерные полеты заявляли Smartavia и Royal Flight. Представитель S7, в свою очередь, в октябре сообщала РИА Новости, что авиакомпания не планирует запускать чартеры в дополнение к регулярным рейсам.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что с возобновлением чартерных рейсов как минимум из 35 регионов России появятся новые предложения по перевозке - они и приведут к удешевлению перелета, который входит в турпакет.Представители туротрасли сообщили РИА Новости, что минимальная стоимость недельных чартерных туров из России в Египет сейчас составляет от 15 до 26 тысяч рублей. В конце октября глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что благодаря чартерным рейсам цены на туры снизились на 20%.Первые клиенты туроператора "Интурист", оформившие тур по чартерной цене, отправятся из Москвы в Шарм-эш-Шейх 9 ноября в 01.35 на крыльях авиакомпании Egypt air, а из Санкт-Петербурга путешественники полетят в Хургаду уже на борту чартерного рейса Azur air в 03.30. "Хоть рейс из Москвы и регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене. У нас жесткие блоки на этих рейсах", - уточнили в компании.Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби в апреле заявляла, что по итогам 2021 года в Египте после возобновления авиасообщения с Россией ждут более 1 миллиона российских туристов. Она напомнила, что до приостановки авиасообщения Египет принимал до 3 миллионов российских туристов ежегодно.
https://ria.ru/20211108/egipet-1758090945.html
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, майя ломидзе, дмитрий горин, россия
00:51 09.11.2021
 
Россия возобновила чартеры на курорты Египта

Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

© Pixabay / reesorts Хугарда
Хугарда - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / reesorts
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения вследствие теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а регулярное авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в минувшем августе. Теперь разрешены и чартеры.
Многие российские авиакомпании ранее уже запустили регулярные рейсы по этим направлениям. О планах начать чартерные полеты заявляли Smartavia и Royal Flight. Представитель S7, в свою очередь, в октябре сообщала РИА Новости, что авиакомпания не планирует запускать чартеры в дополнение к регулярным рейсам.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что с возобновлением чартерных рейсов как минимум из 35 регионов России появятся новые предложения по перевозке - они и приведут к удешевлению перелета, который входит в турпакет.
Порт в Хугарде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 16:38Туризм
Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели
Представители туротрасли сообщили РИА Новости, что минимальная стоимость недельных чартерных туров из России в Египет сейчас составляет от 15 до 26 тысяч рублей. В конце октября глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что благодаря чартерным рейсам цены на туры снизились на 20%.
Первые клиенты туроператора "Интурист", оформившие тур по чартерной цене, отправятся из Москвы в Шарм-эш-Шейх 9 ноября в 01.35 на крыльях авиакомпании Egypt air, а из Санкт-Петербурга путешественники полетят в Хургаду уже на борту чартерного рейса Azur air в 03.30. "Хоть рейс из Москвы и регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене. У нас жесткие блоки на этих рейсах", - уточнили в компании.
Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби в апреле заявляла, что по итогам 2021 года в Египте после возобновления авиасообщения с Россией ждут более 1 миллиона российских туристов. Она напомнила, что до приостановки авиасообщения Египет принимал до 3 миллионов российских туристов ежегодно.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
00:39Туризм
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
 
ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмМайя ЛомидзеДмитрий ГоринРоссия
 
 
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