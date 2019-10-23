РЖД и Египет подписали протокол о потенциальном сотрудничестве

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости/Прайм. РЖД рассмотрят возможность участия в строительстве ряда железнодорожных линий в Египте, установке систем сигнализации и создании единого диспетчерского центра, говорится в сообщении российской компании со ссылкой на подписанный документ.

Протокол о намерениях в среду в Сочи в рамках экономического форума "Россия — Африка" подписали генеральный директор РЖД Олег Белозеров и председатель правления Египетских национальных железных дорог Ашраф Раслан.

"Согласно документу, стороны намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким потенциальным совместным проектам, как строительство новой линии Манаши - 6 Октября, второго пути на участках Калиуп - Менуф - Танта, Имбаба - Манаши - Итад - Александрия и Танта - Зефта - Загазиг, а также установка современных систем сигнализации, централизации и блокировки на этих участках. Кроме того, стороны рассмотрят возможность сотрудничества в создании единого диспетчерского центра для нужд Египетских национальных железных дорог", - говорится в сообщении РЖД.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества станет обучение и повышение квалификации сотрудников Египетских национальных железных дорог с привлечением российских высших железнодорожных учебных заведений.

Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин весной 2018 года сообщал в интервью РИА Новости, что компания интересуется участием в модернизации железных дорог Египта. По его словам, вопрос о необходимости модернизации инфраструктуры арабской республики возник вместе с поставкой пассажирского подвижного состава, в которой участвует российский "Трансмашхолдинг".

В интервью на ПМЭФ 2019 года Мишарин говорил, что РЖД в ближайшее время надеются выйти на новый уровень в переговорах с Египтом об участии в модернизации железных дорог этой страны стоимостью более 1 миллиарда долларов. Осенью текущего года Мишарин сообщал журналистам, что РЖД изучают возможность участия в двух инфраструктурных проектах Египта и рассчитывают подписать предварительное соглашение в октябре 2019 года в рамках форума в Сочи "Россия — Африка".