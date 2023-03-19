https://ria.ru/20230319/aes-1858960137.html

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет с опережением, заявил Мантуров

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет с опережением, заявил Мантуров - РИА Новости, 19.03.2023

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет с опережением, заявил Мантуров

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - проект российского "Росатома" - идёт с опережением сроков несмотря на геополитическую ситуацию в мире, сообщил... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:22

2023-03-19T18:22

2023-03-19T18:22

в мире

египет

россия

каир (город)

денис мантуров

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

аэс "эль-дабаа"

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КАИР, 19 мар - РИА Новости. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - проект российского "Росатома" - идёт с опережением сроков несмотря на геополитическую ситуацию в мире, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы пока идём с опережением", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках строительства проекта с учётом новой геополитической ситуации. Строительство АЭС началось в июле прошлого года. Это первая атомная станция Египта и первый крупный проект Росатома в Африке. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. В 2015 году Москва и Каир заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства по российскому проекту и эксплуатации первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и межправсоглашение об условиях российского кредита на 25 миллиардов долларов. А в декабре 2017 года в египетской столице в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение атомной станции. В соответствии с контрактами "Росатом" не только построит АЭС, но и обеспечит поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании АЭС "Эль-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции.

https://ria.ru/20230211/egipet-1851382470.html

https://ria.ru/20230131/zerno-1848693716.html

египет

россия

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в мире, египет, россия, каир (город), денис мантуров, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)