https://ria.ru/20230531/egipet-1875273206.html

В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России

В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России - РИА Новости, 31.05.2023

В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России

За пять месяцев 2023 года Египет уже посетили свыше 500 тысяч туристов из России, и страна развернет кампанию по привлечению еще большего числа... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:00

2023-05-31T14:00

2023-05-31T14:00

туризм

новости - туризм

египет

россия

красное море

террористическая организация "эта"

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За пять месяцев 2023 года Египет уже посетили свыше 500 тысяч туристов из России, и страна развернет кампанию по привлечению еще большего числа путешественников, заявил глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает АТОР."Можно ожидать, что за три летних месяца в Египте может отдохнуть около 300-350 тысяч туристов из РФ. Ваша страна – один из двух наиболее важных рынков, который имеет все шансы закрепиться как лидер по турпотоку", – подчеркнул эксперт.Амр Элькади отметил, что в целях улучшения туристического имиджа Египта и повышения качества сервиса в стране уже провели “масштабную реформу оценки отелей”, в ходе которой "лишние" звезды были отняты у гостиниц, не соответствующих заявленному уровню."Чтобы заработать свои прежние "звезды", бывшие “пятерки” должны будут доказать это улучшением сервиса и инфраструктуры. Кроме реформы категоризации отелей, постоянно ведется работа над городской инфраструктурой курортов, строятся современные дороги, открываются новые музеи", – рассказал глава ETA.Он также сообщил, что Управление по туризму запускает в конце мая-начале лета новую кампанию. "Мы хотим показать россиянам, что Египет – это не только Пирамиды и Красное море. Что в нашей стране можно отдыхать по-разному, качественно и ярко – как парам, так и семьям с детьми, как любителям древностей, так и поклонникам круизов или активного пляжного отдыха", – заключил Элькади.

https://ria.ru/20230531/kitay-1875246364.html

египет

россия

красное море

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новости - туризм, египет, россия, красное море, террористическая организация "эта", ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море