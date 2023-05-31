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В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
14:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/egipet-1875273206.html
В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России
В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России - РИА Новости, 31.05.2023
В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России
За пять месяцев 2023 года Египет уже посетили свыше 500 тысяч туристов из России, и страна развернет кампанию по привлечению еще большего числа... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:00
2023-05-31T14:00
туризм
новости - туризм
египет
россия
красное море
террористическая организация "эта"
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За пять месяцев 2023 года Египет уже посетили свыше 500 тысяч туристов из России, и страна развернет кампанию по привлечению еще большего числа путешественников, заявил глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает АТОР."Можно ожидать, что за три летних месяца в Египте может отдохнуть около 300-350 тысяч туристов из РФ. Ваша страна – один из двух наиболее важных рынков, который имеет все шансы закрепиться как лидер по турпотоку", – подчеркнул эксперт.Амр Элькади отметил, что в целях улучшения туристического имиджа Египта и повышения качества сервиса в стране уже провели “масштабную реформу оценки отелей”, в ходе которой "лишние" звезды были отняты у гостиниц, не соответствующих заявленному уровню."Чтобы заработать свои прежние "звезды", бывшие “пятерки” должны будут доказать это улучшением сервиса и инфраструктуры. Кроме реформы категоризации отелей, постоянно ведется работа над городской инфраструктурой курортов, строятся современные дороги, открываются новые музеи", – рассказал глава ETA.Он также сообщил, что Управление по туризму запускает в конце мая-начале лета новую кампанию. "Мы хотим показать россиянам, что Египет – это не только Пирамиды и Красное море. Что в нашей стране можно отдыхать по-разному, качественно и ярко – как парам, так и семьям с детьми, как любителям древностей, так и поклонникам круизов или активного пляжного отдыха", – заключил Элькади.
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новости - туризм, египет, россия, красное море, террористическая организация "эта", ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Красное море, Террористическая организация "ЭТА", Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, куда можно лететь, Отдых на море
В Египте рассказали, что делают для привлечения туристов из России

Глава Управления по туризму Египта: за пять месяцев страну посетили 500 тысяч россиян

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкПирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира
Пирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За пять месяцев 2023 года Египет уже посетили свыше 500 тысяч туристов из России, и страна развернет кампанию по привлечению еще большего числа путешественников, заявил глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает АТОР.
"Можно ожидать, что за три летних месяца в Египте может отдохнуть около 300-350 тысяч туристов из РФ. Ваша страна – один из двух наиболее важных рынков, который имеет все шансы закрепиться как лидер по турпотоку", – подчеркнул эксперт.
Амр Элькади отметил, что в целях улучшения туристического имиджа Египта и повышения качества сервиса в стране уже провели “масштабную реформу оценки отелей”, в ходе которой "лишние" звезды были отняты у гостиниц, не соответствующих заявленному уровню.
"Чтобы заработать свои прежние "звезды", бывшие “пятерки” должны будут доказать это улучшением сервиса и инфраструктуры. Кроме реформы категоризации отелей, постоянно ведется работа над городской инфраструктурой курортов, строятся современные дороги, открываются новые музеи", – рассказал глава ETA.
Он также сообщил, что Управление по туризму запускает в конце мая-начале лета новую кампанию. "Мы хотим показать россиянам, что Египет – это не только Пирамиды и Красное море. Что в нашей стране можно отдыхать по-разному, качественно и ярко – как парам, так и семьям с детьми, как любителям древностей, так и поклонникам круизов или активного пляжного отдыха", – заключил Элькади.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияКрасное мореТеррористическая организация "ЭТА"Ассоциация туроператоров России (АТОР)отдых в Россиикуда можно лететьОтдых на море
 
 
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