Рейтинг@Mail.ru
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/shourum-1859262651.html
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта - РИА Новости, 20.03.2023
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта
Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:00
2023-03-20T18:00
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
египет
россия
вероника никишина
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859262083_0:14:717:417_1920x0_80_0_0_8955af9f53652c325f28b02b2bc8b56c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших торговых сетей Египта, а также заключить контракты с более чем 15 дистрибьютерами, которые работают по всей Африке, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр открыл шоурум в Каире в 2021 году. Сейчас в нем представлены товары 28 российских производителей, которые отправляют в Египет и в другие страны муку, конфеты, шоколад, молочную продукцию, крупы, напитки и не только. Часть компаний уже заключили контракты на поставку в торговые сети и дистрибьютерам, остальные ведут переговоры и готовы расширять поставки продукции Made in Russia, в том числе на африканский континент", - сообщила Никишина в ходе визита вице-премьера правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.Российский экспортный центр помогает отечественным компаниям продвигать продукцию за рубежом. В 2017 году была создана программа продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК за границей. Первый такой павильон открылся более пяти лет назад в Китае, сейчас они работают также во Вьетнаме, Египте и ОАЭ, в декабре прошлого года он появился в Турции и вот-вот откроется в Саудовской Аравии.Эти шоурумы предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров и знакомства с потребителями. То есть участники программы поддержки могут бесплатно выставлять продукцию на полках, для демонстрационных образцов есть бесплатные склады, оборудование, стенды.Кроме того, РЭЦ бесплатно продвигает их продукцию, в том числе устраивает дегустации в крупных торговых сетях, промо-акции, запускает проекты в социальных сетях и так далее. В 2022 году через павильоны в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ российские экспортеры продали в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м.Подробнее о том, как стать участником программы продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК Российского экспортного центра, а также оформить заявку, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230220/tovary-1853255251.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859262083_79:0:636:418_1920x0_80_0_0_1e7b0f4bb399c8edcadd347a6b381822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, египет, россия, вероника никишина, денис мантуров
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Египет, Россия, Вероника Никишина, Денис Мантуров

Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта

© Фото : пресс-служба РЭЦШоурум в Каире помогает экспортерам из РФ попасть на полки 10 супермаркетов Египта
Шоурум в Каире помогает экспортерам из РФ попасть на полки 10 супермаркетов Египта - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Шоурум в Каире помогает экспортерам из РФ попасть на полки 10 супермаркетов Египта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших торговых сетей Египта, а также заключить контракты с более чем 15 дистрибьютерами, которые работают по всей Африке, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр открыл шоурум в Каире в 2021 году. Сейчас в нем представлены товары 28 российских производителей, которые отправляют в Египет и в другие страны муку, конфеты, шоколад, молочную продукцию, крупы, напитки и не только. Часть компаний уже заключили контракты на поставку в торговые сети и дистрибьютерам, остальные ведут переговоры и готовы расширять поставки продукции Made in Russia, в том числе на африканский континент", - сообщила Никишина в ходе визита вице-премьера правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Российский экспортный центр помогает отечественным компаниям продвигать продукцию за рубежом. В 2017 году была создана программа продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК за границей. Первый такой павильон открылся более пяти лет назад в Китае, сейчас они работают также во Вьетнаме, Египте и ОАЭ, в декабре прошлого года он появился в Турции и вот-вот откроется в Саудовской Аравии.
Эти шоурумы предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров и знакомства с потребителями. То есть участники программы поддержки могут бесплатно выставлять продукцию на полках, для демонстрационных образцов есть бесплатные склады, оборудование, стенды.
Заседание Экспертной комиссии РЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний
20 февраля, 19:06
Кроме того, РЭЦ бесплатно продвигает их продукцию, в том числе устраивает дегустации в крупных торговых сетях, промо-акции, запускает проекты в социальных сетях и так далее. В 2022 году через павильоны в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ российские экспортеры продали в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м.
Подробнее о том, как стать участником программы продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК Российского экспортного центра, а также оформить заявку, можно узнать на сайте РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаЕгипетРоссияВероника НикишинаДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала