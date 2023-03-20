https://ria.ru/20230320/shourum-1859262651.html
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта - РИА Новости, 20.03.2023
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта
Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:00
2023-03-20T18:00
2023-03-20T18:00
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
египет
россия
вероника никишина
денис мантуров
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших торговых сетей Египта, а также заключить контракты с более чем 15 дистрибьютерами, которые работают по всей Африке, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр открыл шоурум в Каире в 2021 году. Сейчас в нем представлены товары 28 российских производителей, которые отправляют в Египет и в другие страны муку, конфеты, шоколад, молочную продукцию, крупы, напитки и не только. Часть компаний уже заключили контракты на поставку в торговые сети и дистрибьютерам, остальные ведут переговоры и готовы расширять поставки продукции Made in Russia, в том числе на африканский континент", - сообщила Никишина в ходе визита вице-премьера правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.Российский экспортный центр помогает отечественным компаниям продвигать продукцию за рубежом. В 2017 году была создана программа продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК за границей. Первый такой павильон открылся более пяти лет назад в Китае, сейчас они работают также во Вьетнаме, Египте и ОАЭ, в декабре прошлого года он появился в Турции и вот-вот откроется в Саудовской Аравии.Эти шоурумы предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров и знакомства с потребителями. То есть участники программы поддержки могут бесплатно выставлять продукцию на полках, для демонстрационных образцов есть бесплатные склады, оборудование, стенды.Кроме того, РЭЦ бесплатно продвигает их продукцию, в том числе устраивает дегустации в крупных торговых сетях, промо-акции, запускает проекты в социальных сетях и так далее. В 2022 году через павильоны в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ российские экспортеры продали в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м.Подробнее о том, как стать участником программы продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК Российского экспортного центра, а также оформить заявку, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230220/tovary-1853255251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, египет, россия, вероника никишина, денис мантуров
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Египет, Россия, Вероника Никишина, Денис Мантуров
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших торговых сетей Египта, а также заключить контракты с более чем 15 дистрибьютерами, которые работают по всей Африке, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр открыл шоурум в Каире в 2021 году. Сейчас в нем представлены товары 28 российских производителей, которые отправляют в Египет и в другие страны муку, конфеты, шоколад, молочную продукцию, крупы, напитки и не только. Часть компаний уже заключили контракты на поставку в торговые сети и дистрибьютерам, остальные ведут переговоры и готовы расширять поставки продукции Made in Russia, в том числе на африканский континент", - сообщила Никишина в ходе визита вице-премьера правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова
.
Российский экспортный центр помогает отечественным компаниям продвигать продукцию за рубежом. В 2017 году была создана программа продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК за границей. Первый такой павильон открылся более пяти лет назад в Китае
, сейчас они работают также во Вьетнаме
, Египте и ОАЭ
, в декабре прошлого года он появился в Турции
и вот-вот откроется в Саудовской Аравии
.
Эти шоурумы предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров и знакомства с потребителями. То есть участники программы поддержки могут бесплатно выставлять продукцию на полках, для демонстрационных образцов есть бесплатные склады, оборудование, стенды.
Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний
Кроме того, РЭЦ бесплатно продвигает их продукцию, в том числе устраивает дегустации в крупных торговых сетях, промо-акции, запускает проекты в социальных сетях и так далее. В 2022 году через павильоны в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ российские экспортеры продали в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м.
Подробнее о том, как стать участником программы продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК Российского экспортного центра, а также оформить заявку, можно узнать на сайте РЭЦ.