https://ria.ru/20230320/shourum-1859262651.html

Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта

Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта - РИА Новости, 20.03.2023

Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта

Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:00

2023-03-20T18:00

2023-03-20T18:00

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

египет

россия

вероника никишина

денис мантуров

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках 10 крупнейших торговых сетей Египта, а также заключить контракты с более чем 15 дистрибьютерами, которые работают по всей Африке, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр открыл шоурум в Каире в 2021 году. Сейчас в нем представлены товары 28 российских производителей, которые отправляют в Египет и в другие страны муку, конфеты, шоколад, молочную продукцию, крупы, напитки и не только. Часть компаний уже заключили контракты на поставку в торговые сети и дистрибьютерам, остальные ведут переговоры и готовы расширять поставки продукции Made in Russia, в том числе на африканский континент", - сообщила Никишина в ходе визита вице-премьера правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.Российский экспортный центр помогает отечественным компаниям продвигать продукцию за рубежом. В 2017 году была создана программа продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК за границей. Первый такой павильон открылся более пяти лет назад в Китае, сейчас они работают также во Вьетнаме, Египте и ОАЭ, в декабре прошлого года он появился в Турции и вот-вот откроется в Саудовской Аравии.Эти шоурумы предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров и знакомства с потребителями. То есть участники программы поддержки могут бесплатно выставлять продукцию на полках, для демонстрационных образцов есть бесплатные склады, оборудование, стенды.Кроме того, РЭЦ бесплатно продвигает их продукцию, в том числе устраивает дегустации в крупных торговых сетях, промо-акции, запускает проекты в социальных сетях и так далее. В 2022 году через павильоны в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ российские экспортеры продали в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м.Подробнее о том, как стать участником программы продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК Российского экспортного центра, а также оформить заявку, можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230220/tovary-1853255251.html

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, египет, россия, вероника никишина, денис мантуров