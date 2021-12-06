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Россия и Египет начали учения в Средиземном море
Россия и Египет начали учения в Средиземном море - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Египет начали учения в Средиземном море
Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:32
2021-12-06T13:32
2021-12-06T13:32
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота."Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, в состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, два корвета и судно обеспечения.В ходе морского этапа учения военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, проведут досмотровые операции "в отношении подозрительных судов", отмечает ведомство.Российско-египетское учение "Мост дружбы" проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Чёрного моря.
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в мире, вмф рф, средиземное море, черное море, вмс египта, россия
Россия и Египет начали учения в Средиземном море
Корабли Черноморского флота России и ВМС Египта начали учения в Средиземном море