Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/ucheniya-1762370199.html
Россия и Египет начали учения в Средиземном море
Россия и Египет начали учения в Средиземном море - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Египет начали учения в Средиземном море
Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:32
2021-12-06T13:32
в мире
вмф рф
средиземное море
черное море
вмс египта
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600112925_0:215:2114:1404_1920x0_80_0_0_9f916a74270032f601230f2839e2b7a9.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота."Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, в состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, два корвета и судно обеспечения.В ходе морского этапа учения военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, проведут досмотровые операции "в отношении подозрительных судов", отмечает ведомство.Российско-египетское учение "Мост дружбы" проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Чёрного моря.
https://ria.ru/20211112/ispytaniya-1758676478.html
https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html
средиземное море
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600112925_0:0:1872:1404_1920x0_80_0_0_aba9acbe64a7f7a06fd89cbd6f62159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вмф рф, средиземное море, черное море, вмс египта, россия
13:32 06.12.2021
 
Россия и Египет начали учения в Средиземном море

Корабли Черноморского флота России и ВМС Египта начали учения в Средиземном море

© РИА Новости / Ибрагим Ишак / Перейти в фотобанкРоссийский боевой корабль "Адмирал Григорович"
Российский боевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
"Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря", - говорится в сообщении.
Корвет Совершенный, фрегат Маршал Шапошников, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев, гвардейский ракетный крейсер Варяг и корабль измерительного комплекса (КИК) Маршал Крылов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 03:07
Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
Как уточняется в сообщении, в состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, два корвета и судно обеспечения.
В ходе морского этапа учения военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, проведут досмотровые операции "в отношении подозрительных судов", отмечает ведомство.
Российско-египетское учение "Мост дружбы" проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Чёрного моря.
Малый противолодочный корабль Касимов, малый противолодочный корабль Ейск, фрегат Адмирал Макаров и подводная лодка Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 13:31
Россия провела учения в Черном море
 
В миреВМФ РФСредиземное мореЧерное мореВМС ЕгиптаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
Лента новостейМолния
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57