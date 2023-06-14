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Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
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15:24 14.06.2023 (обновлено: 15:45 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zayavka-1878074598.html
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:45
россия
брикс
египет
каир (город)
в мире
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КАИР, 14 июн — РИА Новости. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко."Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил он.По словам дипломата, присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов."Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", — считает Борисенко.Посол добавил, что в 2021 году Каир при активной поддержке Москвы приняли в число пайщиков Нового банка развития, входящего в структуру БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Египта, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит пройдет в Йоханнесбурге в августе.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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россия, брикс, египет, каир (город), в мире
Россия, БРИКС, Египет, Каир (город), В мире
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Посол Борисенко: Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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КАИР, 14 июн — РИА Новости. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко.
"Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил он.
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По словам дипломата, присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов.
«
"Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", — считает Борисенко.
Посол добавил, что в 2021 году Каир при активной поддержке Москвы приняли в число пайщиков Нового банка развития, входящего в структуру БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Египта, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит пройдет в Йоханнесбурге в августе.
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