https://ria.ru/20230614/zayavka-1878074598.html

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:45

россия

брикс

египет

каир (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e00a54ed837917aa4043ada08b240ed4.jpg

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко."Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил он.По словам дипломата, присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов."Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", — считает Борисенко.Посол добавил, что в 2021 году Каир при активной поддержке Москвы приняли в число пайщиков Нового банка развития, входящего в структуру БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Египта, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит пройдет в Йоханнесбурге в августе.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

https://ria.ru/20230614/makron-1877908085.html

россия

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брикс, египет, каир (город), в мире