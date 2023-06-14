https://ria.ru/20230614/zayavka-1878074598.html
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:45
россия
брикс
египет
каир (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e00a54ed837917aa4043ada08b240ed4.jpg
КАИР, 14 июн — РИА Новости. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко."Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил он.По словам дипломата, присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов."Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", — считает Борисенко.Посол добавил, что в 2021 году Каир при активной поддержке Москвы приняли в число пайщиков Нового банка развития, входящего в структуру БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Египта, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит пройдет в Йоханнесбурге в августе.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
https://ria.ru/20230614/makron-1877908085.html
россия
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8e16d88fba134bb7ec2b69e268defde1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, египет, каир (город), в мире
Россия, БРИКС, Египет, Каир (город), В мире
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Посол Борисенко: Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС