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В Каире простились с экс-президентом Египта Хосни Мубараком
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РИА Новости

В Каире простились с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

15:18 26.02.2020
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© AP Photo / Amr NabilМужчина держит фотографию экс-президента Египта Хосни Мубарака
Мужчина держит фотографию экс-президента Египта Хосни Мубарака
© AP Photo / Amr Nabil
КАИР, 26 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Официальная церемония прощания с ушедшим из жизни экс-президентом Египта Хосни Мубараком завершилась в Каире.
Церемония прошла с воинскими почестями в мечети имени маршала Хусейна Тантави на востоке Каира. Траурную процессию возглавил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Гроб с телом политика провезли по прилегающей к мечети территории на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей. В траурной процессии участвовал караул президентской гвардии, звучал национальный гимн страны. За лафетом следовало руководство страны, священнослужители и известные египтяне.
Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
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Церемония прощания началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы. Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете.
На всех шоссе, ведущих к этой мечети, дежурят сотни сотрудников служб безопасности Египта в штатском. У главного входа в храмовый комплекс собрались десятки сторонников бывшего лидера с плакатами и египетскими флагами.
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Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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Умер Хосни МубаракАбдель Фаттах ас-СисиХосни МубаракКаир (город)ЕгипетВ мире
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