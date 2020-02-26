В Каире простились с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

КАИР, 26 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Официальная церемония прощания с ушедшим из жизни экс-президентом Египта Хосни Мубараком завершилась в Официальная церемония прощания с ушедшим из жизни экс-президентом Египта Хосни Мубараком завершилась в Каире

Церемония прошла с воинскими почестями в мечети имени маршала Хусейна Тантави на востоке Каира. Траурную процессию возглавил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Гроб с телом политика провезли по прилегающей к мечети территории на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей. В траурной процессии участвовал караул президентской гвардии, звучал национальный гимн страны. За лафетом следовало руководство страны, священнослужители и известные египтяне.

Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.

Между прочим Последний фараон: умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Церемония прощания началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы. Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете.

На всех шоссе, ведущих к этой мечети, дежурят сотни сотрудников служб безопасности Египта в штатском. У главного входа в храмовый комплекс собрались десятки сторонников бывшего лидера с плакатами и египетскими флагами.

СМИ сообщали, что причиной смерти Мубарака стала хроническая почечная недостаточность.