Саудовский король выразил соболезнования в связи со смертью Мубарака

ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Сальман отправили телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с кончиной во вторник утром экс-президента Египта Хосни Мубарака в возрасте 91 года, сообщил информационный центр МИД королевства на сайте ведомства.
Ранее сын экс-президента Египта Хосни Мубарака подтвердил, что его отец скончался. До этого о кончине Мубарака в возрасте 91 года сообщило гостелевидение Египта.
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"Мы узнали о кончине Мухаммеда Хосни Мубарака, бывшего президента арабской республики Египет, пусть упокоит его Аллах, и передаем вам, семье умершего и народу дружественного Египта соболезнования и искренне скорбим", - отмечается в телеграмме.
Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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