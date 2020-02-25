Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Мубарака

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Египта Хосни Мубарака и отметил, что он "вел свой народ к миру с Израилем".
Ранее гостелевидение Египта сообщило о том, что Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. Семья экс-президента подтвердила информацию о его смерти.
"От лица граждан и правительства Израиля я бы хотел выразить глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Хосни Мубарака ", - заявил Нетаньяху.
"Президент Мубарак, мой друг, был лидером, который вел свой народ к миру и безопасности, к миру с Израилем. Я встречался с ним много раз. Я был поражен его приверженностью, мы продолжим идти по этому общему пути", - добавил Нетаньяху.
Вчера, 15:57Биография Хосни Мубарака
Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.