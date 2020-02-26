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2020-02-26T13:35+0300
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В Каире прощаются с экс-президентом Египта Хосни Мубараком
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РИА Новости

В Каире прощаются с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

13:35 26.02.2020
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© REUTERS / Amr Abdallah DalshСторонница бывшего президента Египта Хосни Мубарака держат его фотографию
Сторонница бывшего президента Египта Хосни Мубарака держат его фотографию
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
КАИР, 26 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Церемония прощания с экс-президентом Египта Хосни Мубараком проходит в эти минуты в Каире.
Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
Церемония прощания началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы.
Между прочим
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Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете. На церемонии прощания с Мубараком присутствует высшее египетское руководство.
На всех шоссе, ведущих к этой мечети, стоят сотни сотрудников служб безопасности Египта в штатском. У главного входа в храмовый комплекс собрались десятки сторонников бывшего лидера с плакатами и египетскими флагами.
На территории мечети выстроились парадные караулы, представляющие разные рода египетской армии.
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Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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