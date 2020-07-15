Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574349503.html
Готов ли мир воевать за пресную воду и электроэнергию
Глава МИД Египта Самех Шукри заявил о безрезультатности переговоров с Эфиопией и Суданом по самому больному для трех стран вопросу — строительству на Голубом... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:01
самех шукри
хосни мубарак
судан
египет
эфиопия
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347681_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_b5ba164c3cdc336d030803dea53cd6ce.jpg
https://ria.ru/20200711/1574204992.html
https://ria.ru/20200620/1573215993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573328727.html
10
судан
египет
эфиопия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347681_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_b5ba164c3cdc336d030803dea53cd6ce.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347681_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_26298bbb8b6a4531ff7c41547d22cc46.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347681_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_f6b80d049d4fc4fb29a8bed81d11da4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самех шукри, хосни мубарак, судан, египет, эфиопия, авторы

Готов ли мир воевать за пресную воду и электроэнергию

08:00 15.07.2020 (обновлено: 08:01 15.07.2020)
8335
© AFP 2020 / Eduardo SoterasСтроительство плотины "Возрождение" на Ниле в Эфиопии
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
© AFP 2020 / Eduardo Soteras
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Глава МИД Египта Самех Шукри заявил о безрезультатности переговоров с Эфиопией и Суданом по самому больному для трех стран вопросу — строительству на Голубом Ниле плотины "Возрождение".
Неожиданностью это не стало, поскольку ранее Каир официально обратился в Совбез ООН с жалобой на "непозитивную" позицию Эфиопии и просьбой вмешаться в "забуксовавшие" переговоры.
Шукри также выразил надежду, что Аддис-Абеба "выполнит обещание не заполнять водохранилище ГЭС до подписания соглашения" между заинтересованными государствами. Правда, на днях эфиопские СМИ сообщили, что данный процесс начался еще 8 июля. Впрочем, министр иностранных дел Эфиопии это опроверг.

Напряженность вокруг проекта, от которого зависит судьба — без преувеличения — сотен миллионов людей, да и в значительной степени Африки как таковой, резко усилилась.

Так что же такого особенного в Плотине великого возрождения Эфиопии?
Официальное название в данном случае вполне отражает суть.
С 2011 года страна строит на правом притоке Нила самую большую на Черном континенте гидроэлектростанцию. Но это не просто грандиозный и дорогостоящий (около 4,8 миллиарда долларов) проект. "Возрождение" превратилось в своего рода эфиопскую национальную идею, это главная ставка государства на социально-экономический прорыв.
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
11 июля, 11:22
Посол Эфиопии в России раскритиковал обращение Египта в ООН из-за плотины
Более половины стомиллионного населения Эфиопии живет без электричества. Подобное положение дел автоматически обрекает людей на беспросветную нищету из поколения в поколение, а страну — на вечную отсталость, ставя непреодолимые препоны росту экономики.
Запуск ГЭС (по официальным данным, на данный момент выполнено 74 процента работ) не только покроет внутренние нужды Эфиопии и даст мощнейший импульс для социально-экономического развития, но и позволит экспортировать электроэнергию соседям, которые также крайне в этом заинтересованы, поскольку сталкиваются со схожими трудностями.
Однако у этой благостной картины есть обратная сторона: то, что хорошо для Эфиопии, грозит серьезными проблемами государствам, расположенным севернее. Плотина на Голубом Ниле, питающем Нил, может вызвать засуху на египетских и суданских территориях, перебои в работе Асуанского гидроузла в Египте и, как следствие, удары по экономике, ухудшение жизни населения и даже голод.
А чем подобное может обернуться, наглядно показали события "арабской весны" десятилетней давности.
Ключевые причины цветной революции в Египте, свергнувшей президента Хосни Мубарака, были экономическими. На стране, являющейся крупным импортером зерна, тогда тяжело сказался мировой продовольственный кризис, повлекший в конце нулевых резкий рост цен, что усугубилось засухой 2010 года. Египет столкнулся с волной "хлебных бунтов", которые весной 2011-го превратились в массовые политические протесты — с известным результатом.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
20 июня, 01:11
Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
В общем, Египет (да и не он один) прекрасно осознает, какие опасности — и социально-экономические, и государственно-политические — таят возможные проблемы на жизненно важной для страны водной артерии.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что жесткость позиции Египта обусловлена не только опасениями по поводу эфиопской плотины, но и державными амбициями.
В течение почти целого века страна обладала фактической монополией на Нил. В 1929 году Каир, формально вышедший из-под британского протектората в 1922-м, заключил с бывшей метрополией соглашение, подтвердившее "исторические права" Египта на великую реку. В тот момент это позволяло Лондону сохранять контроль над регионом.
По окончании колониального периода это привело к тому, что ни один крупный проект на речной системе Нила не мог быть реализован без согласия Каира.
Понятно, что это категорически не устраивало другие страны региона — особенно Эфиопию, на чьей территории образуется до 85 процентов годового водостока реки. Однако долгое время статус-кво был нерушим.
Иронично, что все изменила все та же "арабская весна". Аддис-Абеба воспользовалась внутренней нестабильностью Египта, которому в начале 2010-х было не до серьезных внешнеполитических разбирательств, и запустила строительство ГЭС без всяких согласований с египтянами.
РазъедиНил: как из-за плотины поссорились Египет и Эфиопия
22 июня, 20:04
РазъедиНил: как из-за плотины поссорились Египет и Эфиопия
Теперь же поезд ушел: "Величие" вышло на финишную прямую, а нынешние политические и дипломатические усилия Каира переиграть ситуацию похожи на попытки запихнуть выдавленную зубную пасту обратно в тюбик.
Именно с этим связаны главные опасения по поводу того, как будут развиваться события дальше.

В Египте громко звучат голоса, требующие не допустить пуска эфиопской ГЭС — любой ценой, включая военную силу. Это заставляет специалистов прикидывать шансы на прямое военное столкновение. А поскольку речь идет о странах со стомиллионным населением и конфликте из-за ключевых ресурсов современного мира — пресной воды и электроэнергии, многие прогнозы выглядят откровенно пессимистично.

Однако происходящее — вызов не только для Эфиопии и Египта. Их противостояние — только один из нарастающего по всей планете множества конфликтов из-за базовых и быстро становящихся остродефицитными ресурсов, без которых невозможно не то что развитие, а просто физическое выживание человека.
История вокруг плотины "Величие" в конечном счете покажет, есть ли шанс для компромиссного разрешения подобных противоречий или в обозримом будущем они будут развиваться по формуле "победитель получает все".
1137175052
Обсудить 10
Самех ШукриХосни МубаракСуданЕгипетЭфиопияАвторы
Рекомендуем
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Золотые слитки
Ход на перспективу: в CША признали эффективность золотой стратегии России
Альберт Хабибуллин
"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Не время ломать и строить". Лукашенко готовится к переизбранию
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Подростки
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Станислава с сыном
"Вам не положено". Мать-одиночку лишили пособия на ребенка из-за блога
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Машинный перевод и озвучка
Нейросеть подает голос. Неожиданные успехи искусственного интеллекта
Военнослужащий армии Азербайджана
В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
14:32Голунов подал к экс-полицейским иск на пять миллионов рублей
Лента новостейМолния