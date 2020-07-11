Посол Эфиопии в России раскритиковал обращение Египта в ООН из-за плотины

Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".

"Для того, чтобы развеять опасения, мы пригласили международных экспертов из Судана и Египта, чтобы посмотреть документацию на строительство. К сожалению, египтяне обратились в Совет безопасности ООН. В этом не было необходимости, это было неправильно, ведь это строительный проект, а не вопрос безопасности, что относится к полномочиям Совбеза", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

"Решение и проработка этого вопроса должны были остаться между нами - тремя странами. И после того, как Совбез ООН посвятили в эту тему, вопрос остается открытым, по-прежнему идут переговоры. Мы надеемся, что они будут плодотворными. А они будут такими лишь в том случае, если будут улажены все детали, если они не доставят неудобств, если египтяне согласятся на такие условия ведения переговоров, то они будут успешными", - добавил дипломат.

По словам посла Эфиопии, плотина предназначена только для выработки электричества, а не для орошения полей, вода после прохождения через турбины дальше поступает в страны нижнего течения Нила.

Ранее сообщалось, что Египет, Судан и Эфиопия при посредничестве Африканского союза (АС) возобновили переговоры о достижении соглашения по строящейся эфиопской плотине "Возрождение" ("Ан-Нахда"). В июне после трехмесячного перерыва в переговорах Египет, Судан и Эфиопия договорились о создании комитета с участием технических специалистов и экспертов в области права из трех стран, а также представителей АС и международных организаций-наблюдателей за переговорами, чтобы выработать итоговый документ по плотине. Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.