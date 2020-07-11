Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574204992.html
Посол Эфиопии в России раскритиковал обращение Египта в ООН из-за плотины
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену считает, что у Египта не было необходимости обращаться в Совет безопасности ООН по плотине "Возрождение". РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:22
алемайеху тегену
сергей лавров
мид эфиопии
судан
аддис-абеба
египет
эфиопия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_0:250:2400:1600_1400x0_80_0_0_ce874084b087f64e402c17740edc9811.jpg
https://ria.ru/20200708/1574058295.html
https://ria.ru/20200630/1573655896.html
4
судан
аддис-абеба
египет
эфиопия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_0:250:2400:1600_1400x0_80_0_0_ce874084b087f64e402c17740edc9811.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_267:0:2400:1600_1400x0_80_0_0_257353abb134ea54f1ed1968b2cb58b6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_706:0:2306:1600_1400x0_80_0_0_cce1d19996257203bed48988399ea09e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алемайеху тегену, сергей лавров, мид эфиопии, судан, аддис-абеба, египет, эфиопия, в мире

Посол Эфиопии в России раскритиковал обращение Египта в ООН из-за плотины

11:22 11.07.2020
748
© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену считает, что у Египта не было необходимости обращаться в Совет безопасности ООН по плотине "Возрождение".
Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
8 июля, 14:17
Лавров оценил переговоры Египта, Судана и Эфиопии по плотине
"Для того, чтобы развеять опасения, мы пригласили международных экспертов из Судана и Египта, чтобы посмотреть документацию на строительство. К сожалению, египтяне обратились в Совет безопасности ООН. В этом не было необходимости, это было неправильно, ведь это строительный проект, а не вопрос безопасности, что относится к полномочиям Совбеза", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
"Решение и проработка этого вопроса должны были остаться между нами - тремя странами. И после того, как Совбез ООН посвятили в эту тему, вопрос остается открытым, по-прежнему идут переговоры. Мы надеемся, что они будут плодотворными. А они будут такими лишь в том случае, если будут улажены все детали, если они не доставят неудобств, если египтяне согласятся на такие условия ведения переговоров, то они будут успешными", - добавил дипломат.
По словам посла Эфиопии, плотина предназначена только для выработки электричества, а не для орошения полей, вода после прохождения через турбины дальше поступает в страны нижнего течения Нила.
Ранее сообщалось, что Египет, Судан и Эфиопия при посредничестве Африканского союза (АС) возобновили переговоры о достижении соглашения по строящейся эфиопской плотине "Возрождение" ("Ан-Нахда"). В июне после трехмесячного перерыва в переговорах Египет, Судан и Эфиопия договорились о создании комитета с участием технических специалистов и экспертов в области права из трех стран, а также представителей АС и международных организаций-наблюдателей за переговорами, чтобы выработать итоговый документ по плотине. Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Как сказал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия приветствует возобновление Египтом, Суданом и Эфиопией переговоров по достижению соглашения о строящейся эфиопской плотине "Возрождение".
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире
30 июня, 02:48
Египет призвал СБ ООН обязать Эфиопию временно не заполнять плотину ГЭС
311211
Обсудить 4
Алемайеху ТегенуСергей ЛавровМИД ЭфиопииСуданАддис-АбебаЕгипетЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Логотип Роснано
"Роснано" готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М
Голосование на выборах
На участие в выборах губернатора Севастополя претендуют восемь кандидатов
Врач в госпитале COVID-19
В Кабардино-Балкарии вылечились более 84% заболевших COVID-19
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Рецессия угрожает разорвать еврозону на части, считает еврокомиссар
Медик выходит из машины скорой помощи
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло 150
Газодобывающее предприятие на Украине
Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами
Киев
ДТЭК стал первой компанией на Украине, вошедшей в Hydrogen Europe
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
СПЧ проведет консультации по реализации поправок в законодательство
Доктор Андрей Королев
Внук Сергея Королева рассказал о звонке Илона Маска
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В оперативном штабе оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния