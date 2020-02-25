СМИ назвали причину смерти Мубарака

Мубарак скончался во вторник в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
"Причины смерти: хроническая почечная недостаточность", - говорится в опубликованном газетой документе.
Вчера, 20:04Мубарака похоронят с воинскими почестями
В разрешении на погребение указано имя экс-президента, его возраст на момент смерти – 91 год, и дата кончины – 25 февраля.
Ранее адвокат Мубарака Фарид ад-Диб заявил, что похороны Мубарака состоятся в среду с воинскими почестями по приказу нынешнего президента страны Абдельфаттаха ас-Сиси.
Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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