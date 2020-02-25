Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T22:57+0300
https://ria.ru/20200225/1565200969.html
СМИ назвали причину смерти Мубарака
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185943_0:82:2238:1341_1036x0_80_0_0_10743b22322f8391e1fbca352673c04c.jpg
РИА Новости

СМИ назвали причину смерти Мубарака

22:48 25.02.2020 (обновлено: 22:57 25.02.2020)
1452
© AP Photo / Nasser Nasser, FileЭкс-президент Египта Хосни Мубарак
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
© AP Photo / Nasser Nasser, File
КАИР, 25 фев - РИА Новости. Причиной смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака стала хроническая недостаточность почек, сообщила газета el-Watan со ссылкой на разрешение на погребение.
Мубарак скончался во вторник в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
"Причины смерти: хроническая почечная недостаточность", - говорится в опубликованном газетой документе.
Сторонник экс-президента Египта Хосни Мубарака возле больницы в Каире
Вчера, 20:04
Мубарака похоронят с воинскими почестями
В разрешении на погребение указано имя экс-президента, его возраст на момент смерти – 91 год, и дата кончины – 25 февраля.
Ранее адвокат Мубарака Фарид ад-Диб заявил, что похороны Мубарака состоятся в среду с воинскими почестями по приказу нынешнего президента страны Абдельфаттаха ас-Сиси.
Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Вчера, 15:57
Биография Хосни Мубарака
1011103
Обсудить 0
Умер Хосни МубаракХосни МубаракЕгипетВ мире
Рекомендуем
Сотрудник МЧС
Пропавших в Сочи детей ищут более 140 человек
Украинская военная техника на Донбассе
В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"
Министерство финансов США в Вашингтоне
Эксперт оценил новые американские санкции против России
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Нефтяной станок-качалка
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2459
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Страны-соседи Италии не будут закрывать границы из-за коронавируса
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса
Российский журналист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
Пентагон
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
Секретарь СНБО оценил идею создания ЧВК на Украине
Сотрудник МЧС
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Лента новостейМолния