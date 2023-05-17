https://ria.ru/20230517/armeniya-1872321014.html

США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров

США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023

США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров

США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:41

2023-05-17T10:41

2023-05-17T10:41

в мире

армения

сша

россия

хосни мубарак

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они (США и их союзники - ред.) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". Он напомнил также, что США часто бросают своих союзников. На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, сша, россия, хосни мубарак, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)