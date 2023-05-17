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США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
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10:41 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/armeniya-1872321014.html
США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров
США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров
США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:41
2023-05-17T10:41
в мире
армения
сша
россия
хосни мубарак
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они (США и их союзники - ред.) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". Он напомнил также, что США часто бросают своих союзников. На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html
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в мире, армения, сша, россия, хосни мубарак, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Армения, США, Россия, Хосни Мубарак, Сергей Лавров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу и пограничников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они (США и их союзники - ред.) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград".
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Он напомнил также, что США часто бросают своих союзников.
«
"Мы видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он в прошлом делал какую-то ставку. Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале "арабской весны" достойно ушел в отставку, никуда не сбежал… Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны", - напомнил Лавров.
На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.
Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.
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В миреАрменияСШАРоссияХосни МубаракСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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