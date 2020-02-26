Президент Израиля направил соболезнования в связи со смертью Мубарака

"От имени Государства Израиль и от себя лично я хотел бы выразить мои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Хосни Мубарака вам, мадам Сюзанне Мубарак и сыновьям, а также народу Египта. Президент Мубарак был истинным сыном Египта и преданным слугой своего народа", - написал Ривлин.

"Он был одним из тех смелых лидеров, израильтян и египтян, которые установили новые мирные отношения между нашими странами, создав, таким образом, возможность дальнейшего примирения в регионе, что пойдет на пользу всем нам. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы смогли в ближайшее время реализовать это наследие", - добавил Ривлин. Письмо президента Ривлина распространила его пресс-служба.

Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.