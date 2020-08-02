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Вторжение Ирака в Кувейт (1990)
Летом 1990 года отношения между Ираком и Кувейтом резко обострились из-за споров вокруг цены на нефть. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T02:04
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джордж буш (младший), саддам хусейн, кувейт, ирак, оон, сша, справки

Вторжение Ирака в Кувейт (1990)

02:03 02.08.2020 (обновлено: 02:04 02.08.2020)
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© AP Photo / Stephanie McGeheeВторжение Ирака в Кувейт
Вторжение Ирака в Кувейт
© AP Photo / Stephanie McGehee
Летом 1990 года отношения между Ираком и Кувейтом резко обострились из-за споров вокруг цены на нефть.
30 мая 1990 года, в последний день саммита глав арабских государств, иракский лидер Саддам Хусейн заявил, что некоторые страны Персидского залива стали добывать нефти больше установленных ОПЕК квот, в результате чего цена на баррель нефти упала до 7 долларов, в то время как обговоренная цена одного барреля нефти составляла 18 долларов. Саддам Хусейн отметил, что падение цены каждого барреля всего на один доллар означает потерю Ираком одного миллиарда долларов ежегодно. Это, по его мнению, в сложившихся экономических условиях Ирака было равнозначно "акту войны".
На той встрече Саддам Хусейн не назвал прямо те арабские страны, которые вели враждебную по отношению к Ираку политику. Вместе с тем он подчеркнул, что уже достигнута та стадия, когда невозможно более переносить давление. Саддам Хусейн намекнул, что еще возможно найти взаимоприемлемый выход, если цену на нефть поднять до 25 долларов за баррель.
15 июля министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз направил генеральному секретарю Лиги Арабских государств меморандум на 37 страницах, в котором конкретно обвинил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в перепроизводстве нефти. Кроме того, в этом документе содержались и другие претензии Ирака к Кувейту. В частности, по вопросу долга Ирака Кувейту Азиз высказался таким образом, что долг является "помощью" Кувейта Ираку в годы войны с Ираном и поэтому не должен рассматриваться как "долг", а наоборот, должен быть аннулирован.
Азиз обвинил Кувейт в том, что за период с 1980 по 1990 годы последний перекачал нефти на сумму 2,4 миллиарда долларов из иракского нефтяного бассейна в Румайле. Такие действия Кувейта равнозначны "акту войны" в отношении Ирака, нацеленному на "приведение иракской экономики к состоянию коллапса".
17 июля 1990 года Саддам Хусейн выступил с речью, в которой заявил, что арабские страны Персидского залива вступили в антииракский сговор с целью удержания под контролем цен на нефть. На следующий день Саддам Хусейн вновь обвинил Кувейт в том, что он незаконно добывает нефть из спорного района нефтедобычи Румайла на ирако-кувейтской границе, и разместил там свои военные посты. Кувейт в свою очередь выступил с обвинениями в адрес Ирака в оккупации приграничных районов своей страны и незаконной эксплуатации одного из нефтяных полей.
24 июля президент Египта Хосни Мубарак в качестве посредника посетил Кувейт, Ирак, Саудовскую Аравию и 25 июля объявил о согласии Ирака и Кувейта сесть за стол переговоров.
Однако, согласившись на переговоры с Кувейтом, Ирак вовсе не собирался отказываться от применения силы. 24 июля в южные, граничащие с Кувейтом области были переброшены 30 тысяч военнослужащих и 200 танков, а через неделю численность иракских войск в этом районе достигла 100 тысяч человек.
1 августа 1990 года в Джидде (Саудовская Аравия) начались ирако-кувейтские переговоры, но через два часа они были прерваны. Багдад выдвинул на них ряд заведомо невыполнимых требований в адрес Кувейта, надеясь, что последний "откупится" от них. Кувейт отклонил требования о денежном выкупе и территориальных уступках.
2 августа 1990 года в 2.00 по местному времени Ирак вторгся в Кувейт. По западным оценкам, силы вторжения Ирака составляли 120 тысяч человек и 350 танков. К исходу дня практически вся территория Кувейта оказалась под контролем иракских войск. Из 950 нефтяных скважин в Кувейте иракцы подожгли около 600, ими были повреждены нефтепроводы, насосные станции, нефтяные терминалы, все основные нефтеперерабатывающие комплексы.
Власть в захваченном Кувейте была передана ставленнику Багдада полковнику Ала Хуссейну Али, возглавившему "Свободное временное правительство Кувейта".
8 августа "Свободное временное правительство Кувейта" обратилось к Хусейну с просьбой: "Кувейт должен вернуться в лоно родины – великий Ирак". Эта "просьба" была удовлетворена, и Ирак объявил о включении Кувейта в состав страны на правах девятнадцатой провинции.
Агрессия Ирака против Кувейта с осуждением была воспринята во всем мире. 2 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 660, в которой осудил иракское вторжение в Кувейт и потребовал "немедленно и без всяких предварительных условий" вывести все иракские войска из Кувейта. Совет Безопасности ООН призвал стороны начать "немедленные, интенсивные переговоры для разрешения существовавших между ними различий".
3 августа Советский Союз, как и большинство других стран мира, осудил действия иракской армии. В соответствующем заявлении Советского правительства объявлялось о решении приостановить поставки Ираку вооружения и военной техники. Вместе с тем СССР считал, что конфликт между двумя арабскими государствами мог быть и должен был быть решен мирными средствами ими самими, без вмешательства третьих стран.
В течение августа – ноября 1990 года между Советским Союзом, США, Ираком, рядом арабских и западноевропейских государств состоялось несколько серий консультаций, обменов мнениями и переговоров на различных уровнях с целью найти политический выход из углублявшегося кризиса в Персидском заливе.
Несмотря на все усилия ООН и некоторых стран, принявших на себя посреднические функции в ближневосточном конфликте, кризис углублялся и ситуация становилась тупиковой. За неполных четыре месяца, прошедших с момента вторжения Ирака в Кувейт, Совет Безопасности принял одиннадцать резолюций, но Саддам Хусейн по-прежнему игнорировал мнение мирового сообщества. Когда стало ясно, что добровольно Ирак не покинет Кувейт, 29 ноября 1990 года была принята двенадцатая по счету резолюция под номером 678. В ней объявлялось, если Ирак до 15 января 1991 года полностью не выполнит предыдущие резолюции ООН, то Совет Безопасности будет вынужден "использовать все необходимые средства с тем, чтобы поддержать и выполнить резолюцию 660".
Со второй половины декабря 1990 года шансов на мирное урегулирование кризиса в Персидском заливе практически уже не оставалось. В своих выступлениях в Багдаде, в интервью журналистам Саддам Хусейн заявлял о неизменности политики Ирака в отношении Кувейта.
15 января 1991 года президент США Джордж Буш подписал директиву, санкционирующую удар по Ираку 17 января, "если на последней минуте не будет дипломатического прорыва".
17 января 1991 года в полночь по Гринвичу коалиция во главе с США с санкции ООН начала операцию по вытеснению иракских войск с территории Кувейта (операция "Буря в пустыне").
Главную роль в достижении победы сыграла авиация коалиции, результаты ударов которой обеспечили наземным войскам достижение в кратчайшие сроки целей войны. 27 февраля многонациональные силы полностью освободили Кувейт и вышли в район Басры на юге Ирака. 28 февраля военные действия прекратились, 6 марта заключено перемирие. Суверенитет Кувейта был восстановлен.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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Джордж Буш (младший)Саддам ХусейнКувейтИракООНСШАСправки
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