Мубарака похоронят с воинскими почестями

КАИР, 25 фев - РИА Новости. Похороны экс-президента Египта Похороны экс-президента Египта Хосни Мубарака состоятся с воинскими почестями, заявил адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб.

Мубарак скончался во вторник в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.

"Церемония похорон экс-президента Мубарака состоится с воинскими почестями по приказу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси", - заявил адвокат телеканалу Sada el-Balad

По его словам, предварительно похороны запланированы на среду, но могут быть отложены в случае приезда на церемонию высокопоставленных иностранных политиков.

Ранее ряд египетских СМИ публиковали противоречивые данные о том, будет ли похоронен Мубарак с воинскими почестями в связи с уголовными делами против него.

Ад-Диб сообщил также, что Мубарак скончался в 11.20 по местному времени (12.20 мск). "Все попытки врачей спасти его не увенчались успехом", - сказал адвокат.

В международном аэропорту Каира "повышенный уровень готовности к принятию высокопоставленных иностранных гостей", сообщает газета el-Watan со ссылкой на источники в воздушной гавани.

Мубарак, выпускник военно-воздушной академии в Каире, долгое время служил летчиком, участвовал в нескольких войнах. В 1969 году он стал генералом авиации и был назначен начальником штаба египетских ВВС, занимал этот пост до 1972 года. В 1972 году Хосни Мубарак был назначен командующим военно-воздушными силами (ВВС) и одновременно заместителем министра обороны Египта. На этом посту Мубарак провел реорганизацию ВВС и стал одним из авторов плана внезапного нападения на позиции израильских войск на Синайском полуострове в октябре 1973 года. По итогам операции Мубарак получил звание главного маршала авиации, а в 1974 году - звание генерал-лейтенанта вооруженных сил Египта.