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Мубарака похоронят с воинскими почестями
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РИА Новости

Мубарака похоронят с воинскими почестями

20:04 25.02.2020
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© AP Photo / Amr NabilСторонник экс-президента Египта Хосни Мубарака возле больницы в Каире
Сторонник экс-президента Египта Хосни Мубарака возле больницы в Каире
© AP Photo / Amr Nabil
КАИР, 25 фев - РИА Новости. Похороны экс-президента Египта Хосни Мубарака состоятся с воинскими почестями, заявил адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб.
Мубарак скончался во вторник в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
"Церемония похорон экс-президента Мубарака состоится с воинскими почестями по приказу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси", - заявил адвокат телеканалу Sada el-Balad.
По его словам, предварительно похороны запланированы на среду, но могут быть отложены в случае приезда на церемонию высокопоставленных иностранных политиков.
Ранее ряд египетских СМИ публиковали противоречивые данные о том, будет ли похоронен Мубарак с воинскими почестями в связи с уголовными делами против него.
Ад-Диб сообщил также, что Мубарак скончался в 11.20 по местному времени (12.20 мск). "Все попытки врачей спасти его не увенчались успехом", - сказал адвокат.
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В международном аэропорту Каира "повышенный уровень готовности к принятию высокопоставленных иностранных гостей", сообщает газета el-Watan со ссылкой на источники в воздушной гавани.
Мубарак, выпускник военно-воздушной академии в Каире, долгое время служил летчиком, участвовал в нескольких войнах. В 1969 году он стал генералом авиации и был назначен начальником штаба египетских ВВС, занимал этот пост до 1972 года. В 1972 году Хосни Мубарак был назначен командующим военно-воздушными силами (ВВС) и одновременно заместителем министра обороны Египта. На этом посту Мубарак провел реорганизацию ВВС и стал одним из авторов плана внезапного нападения на позиции израильских войск на Синайском полуострове в октябре 1973 года. По итогам операции Мубарак получил звание главного маршала авиации, а в 1974 году - звание генерал-лейтенанта вооруженных сил Египта.
Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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