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Путин отметил вклад Мубарака в развитие отношений России и Египта
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РИА Новости

Путин отметил вклад Мубарака в развитие отношений России и Египта

12:16 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкБывший президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси в связи с кончиной экс-главы государства Хосни Мубарака, отметив его вклад в развитие дружественных отношений двух стран, сообщается на сайте Кремля.
Мубарак скончался во вторник в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Египта Хосни Мубарака. В России будут помнить о его большом личном вкладе в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.
В послании Путин также передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного.
Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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Умер Хосни МубаракХосни МубаракВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
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