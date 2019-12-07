Крупные ДТП в России в 2019 году

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Десять детей и учительница госпитализированы в субботу после ДТП в Нижнем Новгороде, когда один из автомобилей врезался в пешеходов, еще одна педагог погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ниже приводится справочная информация о крупных ДТП в России в 2019 году
7 декабря ДТП с участием трех автомобилей произошло в Нижнем Новгороде. После аварии одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. В результате ДТП были госпитализированы десять детей и двое взрослых. Как отметили в ГИБДД, пострадавшие дети двигались организованной группой в театр. Позднее одна из учительниц скончалась.
5 декабря в Калуге маршрутное такси врезалось в мачту освещения. В результате крупного ДТП пострадали 26 человек, из них один ребенок.
1 декабря в Забайкальском крае автобус, следовавший рейсом Сретенск – Чита, упал с моста в Сретенском районе. Погибли 19 человек, еще 20 пассажиров были госпитализированы.
24 ноября в районе поселка Чистый Оренбургской области микроавтобус Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. В микроавтобусе находились граждане Узбекистана и Таджикистана. Авария унесла жизни шести человек, включая шестилетнего ребенка и водителя микроавтобуса, три человека получили травмы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
14 ноября утром в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине на мосту, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. На месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель, еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи, двое пострадали – все они ехали в микроавтобусе.
26 октября утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов Алтайского края столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в машинах находились 15 человек, из них восемь погибли, пятеро пострадали. Виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на полосу встречного движения.
16 сентября на объездной трассе в районе села Алхан-Юрт Грозненского района Чечни столкнулись две машины марки Lada Priora, погибли шесть человек, среди которых – двое детей и одна женщина. Женщина и ребенок были госпитализированы.
14 сентября в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". В результате аварии погибли девять человек, в числе которых оба водителя, 28 человек пострадали.
17 августа на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми в районе остановки "Лесозавод" водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. В результате ДТП погибли два человека: один – на месте происшествия, второй – в медучреждении. В больницы Перми были госпитализированы 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.
15 августа на федеральной трассе "Кавказ" произошла авария с участием двух автомобилей – Chevrolet и Lada Granta. В результате ДТП погибли шесть человек, один пострадал.
7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. Позднее в больнице скончался еще один ребенок.
6 августа рано утром в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево микроавтобус Mercedes-Benz Vitо выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Москвы. На месте погибли шесть человек, восемь (в том числе ребенок) пострадали. Позднее один из пострадавших скончался.
В ночь на 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пять человек, 19 пострадали, 16 из них были госпитализированы.
18 июля на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" в Туве водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. ДТП привело к гибели семерых человек – обоих водителей и пятерых пассажиров Lada, в том числе троих детей трех, четырех и девяти лет.
18 июля в Приморье у поселка Штыково на 32-м километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный автомобиль Toyota Wish столкнулся с грузовиком HOWO. ДТП унесло жизни шестерых человек, один ребенок был госпитализирован. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал.
14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. В результате ДТП погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. Все в автобусе в момент аварии находилось 39 пассажиров.
12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли десять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву.
15 июня в Острогожском районе Воронежской области столкнулись минивэн Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. В результате аварии погибли восемь человек, один пострадал.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Scania. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.
6 марта около села Дворцовское в Ставропольском крае водитель ЗИЛ заснул за рулем и столкнулся с минивэном, в котором находились восемь человек – граждане Азербайджана. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро пострадали. Позднее двое пострадавших скончались в больнице.
19 февраля на 1000-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "Камаз", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. Шесть человек погибли, 16 пострадали.
15 января на 166-м километре автодороги Курск - Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области автомобиль Lexus, направлявшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения транспортные средства загорелись, погибли восемь человек.