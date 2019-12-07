Крупные ДТП в России в 2019 году

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Десять детей и учительница госпитализированы в субботу после ДТП в Нижнем Новгороде, когда один из автомобилей врезался в пешеходов, еще одна педагог погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.