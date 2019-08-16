В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими

ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. Погибшие в ДТП в Чечне шесть человек являлись жителями Северной Осетии, Краснодарского края и Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД МВД по Чечне.
Накануне около 18 часов на федеральной трассе "Кавказ" произошла авария с участием двух автомобилей - Chevrolet и "Лада Гранта", погибли шесть человек, один пострадал.
"Личности погибших установлены. Трое из погибших являлись жителями Северной Осетии, двое – из Краснодарского края и один из Ингушетии", - уточнил собеседник.
По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения, который по неизвестным причинам потерял управление и врезался в другую машину.
Следственно-оперативная группа устанавливает причину трагедии.