В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что после аварии с четырьмя автомобилями одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019 © Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019

Как отметили в ГИБДД, пострадавшие дети двигались организованной группой в театр. В результате инцидента погибла учительница, сопровождавшая школьников. Одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что угрозы жизни детей нет.

На место инцидента прибыл глава города Владимир Панов.