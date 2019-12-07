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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

19:00 07.12.2019 (обновлено: 21:10 07.12.2019)
110450
МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что после аварии с четырьмя автомобилями одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Как отметили в ГИБДД, пострадавшие дети двигались организованной группой в театр. В результате инцидента погибла учительница, сопровождавшая школьников. Одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что угрозы жизни детей нет.
На место инцидента прибыл глава города Владимир Панов.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
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ДТП в Нижнем НовгородеГУ МВД по Нижегородской областиНижний НовгородПроисшествия
Популярные комментарии
Обычная городская среда и её воздействие. В деревне надо детишкам пастись, с коровами. Здоровее будут.
7 декабря, 19:24
vvab6
15504464
Прискорбно, что учительница погибла на глазах своих учеников - для них это потрясение. Тонка грань между жизнью и смертью. Соболезную родственникам погибшей.
7 декабря, 20:30
Leonid
51202102
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