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РИА Новости

В ДТП под Воронежем погибли восемь человек

Вчера, 22:00
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© Фото : Фото предоставлено МВДНа месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
© Фото : Фото предоставлено МВД
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Бобровском районе Воронежской области произошла крупная авария. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
"Произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter, в результате которого восемь человек погибли и пострадала десятилетняя девочка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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