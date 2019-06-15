В ДТП под Воронежем погибли восемь человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Бобровском районе Воронежской области произошла крупная авария. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
"Произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter, в результате которого восемь человек погибли и пострадала десятилетняя девочка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.