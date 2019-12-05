Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

"На сегодняшний день 17 пациентов, поступивших к нам с дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", - процитировали в ведомстве слова заместителя главврача.