Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Врачи Забайкальской краевой клинической больницы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких пассажирку автобуса, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном минздраве со ссылкой на заместителя главврача Евгения Порушничака.
Авария произошла днём 1 декабря с автобусом рейса Сретенск – Чита, погибли 19 человек, ещё 20 пассажиров госпитализированы. В среду сообщалось, что в краевую клиническую больницу доставлены 18 пострадавших, из них один отказался от госпитализации и лечится амбулаторно. Отмечалось, что в Шилкинской больнице оставалось двое пострадавших, состояние которых оценивалось как удовлетворительное. Часть пострадавших начали готовить к выписке.
"На сегодняшний день 17 пациентов, поступивших к нам с дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", - процитировали в ведомстве слова заместителя главврача.