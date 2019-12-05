РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T09:38+0300
https://ria.ru/20191205/1561985782.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866105_0:285:3134:2048_1036x0_80_0_0_847f5e1b1da8fa3cb981c92b4146f6eb.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

09:36 05.12.2019 (обновлено: 09:38 05.12.2019)
415
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Врачи Забайкальской краевой клинической больницы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких пассажирку автобуса, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном минздраве со ссылкой на заместителя главврача Евгения Порушничака.
Авария произошла днём 1 декабря с автобусом рейса Сретенск – Чита, погибли 19 человек, ещё 20 пассажиров госпитализированы. В среду сообщалось, что в краевую клиническую больницу доставлены 18 пострадавших, из них один отказался от госпитализации и лечится амбулаторно. Отмечалось, что в Шилкинской больнице оставалось двое пострадавших, состояние которых оценивалось как удовлетворительное. Часть пострадавших начали готовить к выписке.
"На сегодняшний день 17 пациентов, поступивших к нам с дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", - процитировали в ведомстве слова заместителя главврача.
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде. 4 декабря 2019
4 декабря, 10:38
Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье
000100
Обсудить 0
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеСретенский районЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Страховой полис ОСАГО
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выделили средства на похороны
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде. 4 декабря 2019
Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье
Рабочий на газовой станции на Украине
Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
Владелец парка Тайган Олег Зубков
Директор парка львов "Тайган" в Крыму раскритиковал закрытие зверинца
Сергей Савельев в палате у своей сестры Ирины Пекарской, пострадавшей в пожаре в клубе Хромая лошадь
"Кофта тлела на мне". Десять лет со дня трагедии в "Хромой лошади"
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирку упавшего с моста автобуса по ошибке посчитали погибшей
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
Похороны погибших в аварии с автобусом в Забайкалье начнутся в среду
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Печать пятидолларовых купюр в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
Лента новостейМолния