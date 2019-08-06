Названа предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Водитель микроавтобуса, предположительно, стал виновником ДТП, в котором шесть человек погибли и восемь пострадали, в Рязанской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.

Ранее сообщалось, что в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем, погибли шесть человек. Еще семеро пострадали, в том числе ребенок.

"В районе 5.20 на трассе М-5, на 404-ом километре, произошло столкновение, по предварительной информации, по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vitо. Предварительно, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Москвы, с московскими номерами", - рассказал собеседник.

По данным полиции, в автобусе ехали 12 человек.

"Среди них шесть погибших, в их числе, предварительно, один ребенок, и шесть пострадавших. В легковом автомобиле водитель и пассажир пострадали", - добавил Поташов.