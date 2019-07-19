В Приморье возбудили дело после ДТП с шестью погибшими

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморье после ДТП с грузовиком и минивэном, где погибли 6 человек, сообщает региональное УМВД РФ.

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в четверг, ребенок получил перелом бедра. Его отправили во Владивосток. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал.