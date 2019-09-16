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РИА Новости

Пятеро погибших в ДТП в Чечне были членами одной семьи

10:14 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 16 сен – РИА Новости. Пятеро погибших в результате ДТП в Чечне с шестью жертвами были членами одной семьи, еще двое членов этой семьи находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в УГИБДД при МВД по региону.
Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что на объездной трассе в районе села Алхан-Юрт Грозненского района Чечни столкнулись две машины марки "Лада Приора", погибли шесть человек, среди которых - двое детей и одна женщина.
"Пятеро погибших – члены одной семьи, среди них глава семейства, две его дочери и двое внуков. Супруга главы семьи и их пятилетняя внучка госпитализированы в тяжелом состоянии", - отметил собеседник. Во второй машине находился один человек - водитель, он погиб.
В центре медицины катастроф РИА Новости сообщили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
"Девочка, 2014 года рождения, находится в 1-й городской больнице Грозного, состояние тяжелое. Женщина, 1963 года рождения, также находится в тяжелом состоянии", - отметил собеседник.
По предварительным данным, авария произошла в момент, когда один из автомобилей выезжал на трассу со стороны населенного пункта и столкнулся с машиной, двигавшейся по трассе.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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УГИБДДГИБДД МВД РФГрозныйЧечняГрозненский районПроисшествия
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