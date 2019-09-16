Пятеро погибших в ДТП в Чечне были членами одной семьи

ГРОЗНЫЙ, 16 сен – РИА Новости. Пятеро погибших в результате ДТП в Чечне с шестью жертвами были членами одной семьи, еще двое членов этой семьи находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в УГИБДД при МВД по региону.

Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что на объездной трассе в районе села Алхан-Юрт Грозненского района Чечни столкнулись две машины марки "Лада Приора", погибли шесть человек, среди которых - двое детей и одна женщина.

"Пятеро погибших – члены одной семьи, среди них глава семейства, две его дочери и двое внуков. Супруга главы семьи и их пятилетняя внучка госпитализированы в тяжелом состоянии", - отметил собеседник. Во второй машине находился один человек - водитель, он погиб.

В центре медицины катастроф РИА Новости сообщили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

"Девочка, 2014 года рождения, находится в 1-й городской больнице Грозного, состояние тяжелое. Женщина, 1963 года рождения, также находится в тяжелом состоянии", - отметил собеседник.