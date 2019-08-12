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РИА Новости

Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске

22:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском
ДТП под Новороссийском
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДТП под Новороссийском. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Еще три человека после ДТП с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском выписаны из больницы, на лечении остаются пятеро пострадавших, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
В среду вечером на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. В понедельник в региональном минздраве сообщили о смерти еще одного ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП.
ДТП под Новороссийском
Вчера, 13:24РИА Новости
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
"Еще три пациента после ДТП под Новороссийском выписаны. На лечении остаются пять человек. Четверо в краевой больнице, один - в городской больнице", - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
В четверг Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Назначен ряд экспертиз. В пятницу суд в Новороссийске заключил под стражу водителя экскурсионного автобуса. Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
9 августа, 16:40РИА Новости
Суд арестовал водителя автобуса на два месяца после ДТП под Новороссийском
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