Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске

КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Еще три человека после ДТП с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском выписаны из больницы, на лечении остаются пятеро пострадавших, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В среду вечером на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. В понедельник в региональном минздраве сообщили о смерти еще одного ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП.

"Еще три пациента после ДТП под Новороссийском выписаны. На лечении остаются пять человек. Четверо в краевой больнице, один - в городской больнице", - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.