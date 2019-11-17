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РИА Новости

В Забайкалье арестовали водителя, спровоцировавшего ДТП с семью погибшими

16:55 17.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд взял под стражу водителя грузовика, попавшего в ДТП в Агинском районе Забайкалья, где погибли семь человек, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.
По данным СК, 13 ноября около 23.00 обвиняемый 1990 года рождения, управляя автомобилем Howo Shacman, из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту, нарушив тем самым ПДД. В течение нескольких часов он не пытался эвакуировать автомобиль, а также не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком, что повлекло ДТП. По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".
"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться. Кроме того, следователи представили суду данные, что обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении.
Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. На месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель, еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи, двое пострадали - все они ехали в микроавтобусе.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 12:04
В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России
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Следственный комитет РФАгинскоеЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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