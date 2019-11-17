В Забайкалье арестовали водителя, спровоцировавшего ДТП с семью погибшими

ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд взял под стражу водителя грузовика, попавшего в ДТП в Агинском районе Суд взял под стражу водителя грузовика, попавшего в ДТП в Агинском районе Забайкалья , где погибли семь человек, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

По данным СК, 13 ноября около 23.00 обвиняемый 1990 года рождения, управляя автомобилем Howo Shacman, из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту, нарушив тем самым ПДД. В течение нескольких часов он не пытался эвакуировать автомобиль, а также не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком, что повлекло ДТП. По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться. Кроме того, следователи представили суду данные, что обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении.