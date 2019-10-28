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РИА Новости

Траур по погибшим в ДТП объявлен в одном из районов Алтайского края

00:29 28.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 окт - РИА Новости. Власти Алтайского края объявили понедельник днем траура в Алейском районе региона после ДТП с участием двух микроавтобусов, где погибли восемь человек и еще пятеро пострадали.
Авария произошла в минувшую субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело.
"По поручению губернатора члены правительства Алтайского края ведут работу с территориями. В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура. Расходы по организации похорон на себя берут органы местного самоуправления и социальной защиты Алтайского края", - сообщили ранее в пресс-службе правительства региона.
Ведомство отмечает, что семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая психологическая и социальная помощь. Семьям погибших в аварии и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Четверых пострадавших эвакуировали в медицинские центры Барнаула.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
26 октября, 09:23РИА Новости
В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов
По предварительным данным ГУМВД России по Алтайскому краю, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Алейска и выехавший на полосу встречного движения.
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