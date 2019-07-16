Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии остаются в больницах

КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Семеро взрослых и ребёнок, пострадавшие в аварии с автобусом из Татарстана в Башкирии в воскресенье, продолжают лечение в медцентрах Набережных Челнов на утро вторника, ещё двое пострадавших остаются в больнице Уфы, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

"В лечебные учреждения Набережных Челнов накануне были доставлены пятеро пострадавших. Кроме того, вечером в понедельник в больницу скорой медицинской помощи самостоятельно обратились ещё семь человек, пострадавших в ДТП. Трое из них госпитализированы, четверо отпущены на амбулаторное долечивание", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, в отделениях больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов продолжают лечение семь человек, пострадавший ребёнок находится в Камском детском медицинском центре.

"Состояние всех пациентов стабильное", - отметил представитель минздрава.