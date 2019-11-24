Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

УФА, 24 ноя — РИА Новости. Причиной ДТП в Оренбургской области стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Утром микроавтобус Hyundai врезался в грузовик Scania в районе поселка Чистый. Погибли шесть человек, включая шестилетнего ребенка и водителя микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
По информации регионального МЧС, в автобусе находились граждане Узбекистана и Таджикистана. Трое получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Районный прокурор взял расследование под личный контроль.