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РИА Новости

В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе

Вчера, 08:58
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© Следственное управление СК РФ по Республике ТываНа месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ
© Следственное управление СК РФ по Республике Тыва
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Новый мост через реку построен в тувинском поселке, десять жителей которого погибли при пересечении водной преграды на внедорожнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
В середине июля в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли десять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву.
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"В поселке, откуда были погибшие в ДТП, построили новый мост через реку", - сказал собеседник агентства.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", что побывал в селе Шуй и встретился с тем, кто потерял родных и близких. В пресс-службе отметили, что новый мост находится на въезде в поселок в нескольких километрах от места трагедии.
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