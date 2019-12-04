Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года

В клубе отмечали его восьмилетие, на празднование собралось более трехсот человек. В программу праздничного мероприятия было включено пиротехническое шоу-фейерверк, во время проведения которого произошло возгорание пенопласта, которым был покрыт потолок зала кафе от попавшей в него частицы пиротехнического устройства. Быстрому распространению огня способствовали стены – они были отделаны плетеными прутьями. По свидетельству очевидцев, шел едкий дым, который заполнил все помещение, и была очень высокая температура. Отключилось освещение, поэтому людям пришлось выбираться из горящего клуба на ощупь. Отсутствие эвакуационных выходов привело к панике и затруднению выхода из помещения в условиях пожара. Несколько человек из персонала и выступающих смогли выбраться из горящего здания через служебный вход, который располагался сразу за сценой. Посетителям не было известно о его существовании. Подсвечивающиеся указатели пути эвакуации показывали только направление к главному выходу, поэтому почти все присутствующие устремились к нему.

Главным препятствием для спасения людей стали две двустворчатые двери на выходе (внутри и снаружи клуба), у которых наглухо были закрыты вторые створки. Двум охранникам удалось выломать сначала только одну из них. Со второй они долго возились. Образовавшаяся сильная давка привела к гибели многих из-за отравления угарным газом и ожогов.

В первые минуты, пока не было ни спасателей, ни "Скорой помощи", уцелевшие посетители клуба оказывали первую помощь пострадавшим сами.

Сообщение о возгорании в клубе "Хромая лошадь" поступило в службу "01" 5 декабря в 01.08 (4 декабря 23.08 мск) и уже через три минуты к месту ЧП прибыло восемь пожарных расчетов. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности, после чего к месту трагедии были направлены еще 20 расчетов пожарных и спасателей. Вместе с тушением пожара была организована эвакуация людей. Всего на пожаре было задействовано более 120 сотрудников МЧС.

В 1 час 10 минут 5 декабря (4 декабря 23.10 мск) первый сигнал о возгорании в клубе "Хромая лошадь" поступил в службу "03". Через восемь минут к месту происшествия приехала первая бригада скорой помощи. Затем туда были направлены дополнительные медицинские бригады. Всего к клубу прибыли 55 бригад скорой помощи и две бригады экстренного реагирования, из них 24 специализированные бригады, оснащенные всем необходимым. Они оказали помощь 79 пострадавшим, из них 15 человек находились в состоянии средней степени тяжести, 61 человек – в тяжелом состоянии, три человека – в состоянии клинической смерти.

По словам очевидцев , эвакуация людей и тушение пожара длилась час-полтора. МЧС сообщило о ликвидации пожара 5 декабря в 02.10 (00.10 мск). В это же время на месте трагедии уже работали представители следственных органов и ФСБ.

Клуб выгорел практически полностью: площадь пожара составила 400 квадратных метров при общей площади заведения 500 квадратных метров.

В связи с пожаром в Перми была создана правительственная комиссия во главе с министром МЧС. По поручению президента России министр МЧС, министр здравоохранения и социального развития и глава МВД немедленно вылетели на место трагедии. Также в Пермь экстренно были направлены два самолета МЧС России, оснащенные реанимационным оборудованием, необходимым для перевозки людей с обширными ожогами.

В ночь ЧП в лечебно-профилактические учреждения Перми было госпитализировано 142 человека, из них 72 человека были доставлены бригадами скорой помощи, 26 человек – бригадами МЧС, 15 – милицией, семь – Центром медицины катастроф, 22 пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно.

После консилиума специалистов было принято решение об эвакуации пострадавших в специализированные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Эвакуация проводилась 12 авиарейсами. В Москву было направлено 67 человек, в Санкт-Петербург – 31 человек, в Челябинск – семь человек.

В общей сложности в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации принимали участие более 500 медицинских специалистов, пять самолетов, около 100 автомобилей скорой медицинской помощи, 29 бригад специализированной медицинской помощи, 54 бригады службы скорой помощи и службы медицины катастроф, около 50 пациентам амбулаторно была оказана психолого-психиатрическая помощь.

Всего из 238 пострадавших при пожаре в клубе "Хромая лошадь", по официальным данным , от ожогов и отравлений продуктами горения погибли 156 человек, в том числе 96 человек скончались на месте. Остальные умерли в последующие несколько месяцев

В связи с пожаром в клубе "Хромая лошадь" 5-7 декабря были объявлены днями траура в Пермском крае, 7 декабря президент России объявил общенациональным днем траура.

7 декабря в Свято-Троицком соборе Перми состоялась панихида по погибшим, в семи храмах Перми – отпевание жертв пожара. На Северном кладбище города прошли похороны большей части погибших.

В этот же день премьер-министр РФ Владимир Путин прибыл в Пермь, где провел совещание с городскими властями по оказанию помощи пострадавшим при пожаре. Правительство России выделило Пермскому краю 86 миллионов рублей для оказания единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим.

Во вторую годовщину трагедии в Перми в сквере "Уральских Добровольцев", напротив бывшего клуба был установлен монумент погибшим. На его главном фасаде выбита памятная надпись , а на остальных сторонах – фамилии погибших.

По факту пожара в клубе в Перми 5 декабря 2009 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Расследование было взято под личный контроль генеральным прокурором Юрием Чайкой.

В августе 2010 года Главное следственное управление Следственного комитета Прокуратуры РФ завершило расследование дела о пожаре в "Хромой лошади". Было установлено , что трагедия произошла из-за применения в пожароопасных условиях пиротехнических изделий, а также имевшихся в заведении нарушений правил пожарной безопасности и строительных норм. К уголовной ответственности привлекли восемь человек. После утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуре уголовное дело было отправлено в суд.

С сентября 2010 года его рассматривал Ленинский районный суд Перми. Главный, по версии следствия, обвиняемый и фактический владелец заведения Анатолий Зак, а также неофициальный исполнительный директор клуба Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов обвинялись по статье "оказание в составе организованной группы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей".

Сам Зак настаивал на том, что был лишь инвестором для своего друга – погибшего от полученных на пожаре в "Хромой лошади" травм бизнесмена Александра Титлянова (по данным следствия, он был владельцем 85% уставного капитала клуба, третьим совладельцем заведения Следственный комитет назвал Константина Мрыхина). При этом он по договоренности с Титляновым еженедельно получал 50% от прибыли заведения. Зак утверждал, что его не интересовала деятельность заведения, а только возврат займа.

Помимо Зака, Ефремовой и Феткулова на скамье подсудимых по делу о пожаре в клубе находились еще пять человек. Экс-глава краевого Госпожнадзора Владимир Мухутдинов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он выдал "Хромой лошади" не соответствовавшее действительности заключение о соблюдении требований пожарной безопасности.

Инспекторы Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева в связи с проведением ими ненадлежащих проверок в клубе обвинялись в халатности . Игорю и Сергею Дербеневым, по версии следствия, применившим в клубе пиротехнику, было предъявлено обвинение в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей.

По мнению защитника Сергея Дербенева, возгорание потолка произошло из-за аварийного режима работы электросети в клубе. Практически все обвиняемые вину не признали.

30 апреля 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор по делу о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", назначив наказание восьми обвиняемым. Главный фигурант дела Анатолий Зак был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Неофициальному исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Арт-директор Олег Феткулов лишен свободы на шесть лет.

За ненадлежащие проверки бывшие инспекторы краевого Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были приговорены к пяти годам колонии-поселения и четырем годам колонии-поселения соответственно. Игорю и Сергею Дербеневым, применившим пиротехнику в клубе перед пожаром, суд назначил наказание в виде лишения свободы – первому на четыре года и 10 месяцев, второму – на пять лет. Дербеневы также были лишены права на три года заниматься деятельностью, связанной с пиротехникой.

Бывшего главу краевого Госпожнадзора Владимира Мухутдинова суд приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями по делу о пожаре.

Приговор райсуда устроил лишь прокуратуру, все остальные – потерпевшие, фигуранты и их защита – обжаловали его. В ноябре 2013 года Пермский краевой суд оставил приговор в силе, исключив из него наказание лишь для Мухутдинова.

Дело в отношении третьего совладельца клуба Константина Мрыхина было выделено в отдельное производство, так как подозреваемый после трагедии скрывался в Испании. По версии следствия, Мрыхин, действуя совместно с другими собственниками и дирекцией клуба, организовал праздничное мероприятие, во время которого в нарушение правил пожарной безопасности в помещении клуба был устроен фейерверк. В момент пожара он со своей супругой находился в кафе и ему удалось спастись. Несмотря на то, что его супруга в тяжелом состоянии была доставлена в больницу города Перми, а затем Санкт-Петербурга, 17 декабря 2009 года Мрыхин покинул территорию России, скрываясь от органов следствия. В марте 2010 года он был объявлен в федеральный, а в мае – в международный розыск. В августе 2010 года Константин Мрыхин был задержан в испанском городе Барселона местными правоохранительными органами и в июне 2011 года экстрадирован в Россию. В апреле 2012 ода началось рассмотрение его дела в суде. Во время судебных слушаний Мрыхин полностью признал вину и его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. 14 мая 2012 года Ленинский районный суд Перми был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц.

Бывший инспектор Госпожнадзора Наталья Прокопьева попала под амнистию к 20-летию Конституции РФ, постановление о которой было принято 18 декабря 2013 года. Еще трое осужденных были амнистированы в 2015 году в связи в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Среди них бывшие пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, а также бывший инспектор Государственного пожарного надзора Дмитрий Росляков . В том же году вышла досрочно из колонии бывший исполнительный директор пермского клуба "Хромая лошадь" Светлана Ефремова. Ей заменили оставшуюся часть наказания на ограничение свободы.

В 2017 году, отсидев весь срок, вышли на свободу бывший коммерческий директор и фактический совладелец сгоревшего клуба "Хромая лошадь" Константин Мрыхин бывший арт-директор ночного клуба "Хромая лошадь" Олег Феткулов.

В сентябре 2018 года был освобожден владелец пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак. Ему пересчитали срок заключения в связи с вступлением в силу закона, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня – в колонии-поселении.