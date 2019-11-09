Биография Александры Пахмутовой

Композитор, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне Волгоград).

В три с половиной года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку.

Училась в Сталинградской музыкальной школе, но начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война прервала ее занятия

В 1943 году Пахмутова приехала в Москву и была принята в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, которую окончила в 1948 году.

В 1953 году Александра Пахмутова окончила Московскую Государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где занималась у композитора профессора Виссариона Шебалина, в 1956 году – аспирантуру, защитив диссертацию на тему "Партитура оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила".

Работая в разных жанрах, Александра Пахмутова завоевала особую популярность как автор песен. В общей сложности на счету композитора около 400 песен, среди них "Песня о тревожной молодости" (1958), "Геологи" (1959), "Старый клен" (1961), "Орлята учатся летать" (1965), "Нежность" (1966), "Трус не играет в хоккей" (1968), "Мелодия" (1973), "Надежда" (1974), "Беловежская Пуща" (1975), "Как молоды мы были" (1976), "Команда молодости нашей" (1979), "До свиданья, Москва" (1980) и др.

Среди авторов стихов песен Александры Пахмутовой – известные поэты Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Роберт Рождественский и другие. Большинство песен были написаны Пахмутовой в творческом союзе с ее мужем Николаем Добронравовым – известным российским поэтом-песенником.

Ее песни исполняли и исполняют такие именитые артисты, как Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, а также Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители и др.

Песни Пахмутовой звучали в исполнении Ансамбля Александрова, Хора имени Пятницкого, ансамблей "Песняры", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Сябры", "Пламя", группы Стаса Намина и др.

Александра Пахмутова написала произведения для симфонического оркестра "Русская сюита", "Концерт для трубы с оркестром", увертюру "Юность", "Оду на зажжение огня", музыку для ансамбля колоколов и оркестра Ave Vita. Композитором созданы сочинения кантатно-ораториального жанра "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты".

На музыку Пахмутовой в 1970-х годах в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен балет "Озаренность".

Александрой Пахмутовой написана музыка к нескольким десяткам фильмов. Среди них такие популярные киноленты, как "Девчата" (1961), "Три тополя на Плющихе" (1967), сериал "Рожденная революцией" (1974-1977).

В 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Пахмутова создала музыку к документальному сериалу "Великая Победа" режиссера Виктора Лисаковича.

Александра Пахмутова выпустила несколько десятков авторских грампластинок. Среди них компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), а также сборник песен для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).

Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В 1968-1991 годах она занимала должность секретаря правления Союза композиторов СССР, а в 1973-1995 годах – секретаря правления Союза композиторов России.

В 1969-1973 годах была депутатом Моссовета, в 1980-1990 годах – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.

В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. Более 20 лет, начиная с 1968 года, возглавляла жюри Международного конкурса песни "Красная гвоздика".

Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004).

Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986).

Она удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III ( 2014 ), II ( 1999 ) и I ( 2009 ) степеней.

В 2015 году Пахмутовой была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В октябре 2019 года она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).

Именем композитора назван открытый в 1968 году астероид Pakhmutova.

В 1976 году именем Александры Пахмутовой была названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета №1889 между Марсом и Юпитером, открытая крымскими астрономами.

С 1956 года Александра Пахмутова замужем за поэтом Николаем Добронравовым.