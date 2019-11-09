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РИА Новости

Биография Александры Пахмутовой

03:25 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Композитор, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне Волгоград).
В три с половиной года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку.
Училась в Сталинградской музыкальной школе, но начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война прервала ее занятия.
В 1943 году Пахмутова приехала в Москву и была принята в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, которую окончила в 1948 году.
В 1953 году Александра Пахмутова окончила Московскую Государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где занималась у композитора профессора Виссариона Шебалина, в 1956 году – аспирантуру, защитив диссертацию на тему "Партитура оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила".
Работая в разных жанрах, Александра Пахмутова завоевала особую популярность как автор песен. В общей сложности на счету композитора около 400 песен, среди них "Песня о тревожной молодости" (1958), "Геологи" (1959), "Старый клен" (1961), "Орлята учатся летать" (1965), "Нежность" (1966), "Трус не играет в хоккей" (1968), "Мелодия" (1973), "Надежда" (1974), "Беловежская Пуща" (1975), "Как молоды мы были" (1976), "Команда молодости нашей" (1979), "До свиданья, Москва" (1980) и др.
Среди авторов стихов песен Александры Пахмутовой – известные поэты Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Роберт Рождественский и другие. Большинство песен были написаны Пахмутовой в творческом союзе с ее мужем Николаем Добронравовым – известным российским поэтом-песенником.
Ее песни исполняли и исполняют такие именитые артисты, как Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, а также Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители и др.
Песни Пахмутовой звучали в исполнении Ансамбля Александрова, Хора имени Пятницкого, ансамблей "Песняры", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Сябры", "Пламя", группы Стаса Намина и др.
Александра Пахмутова написала произведения для симфонического оркестра "Русская сюита", "Концерт для трубы с оркестром", увертюру "Юность", "Оду на зажжение огня", музыку для ансамбля колоколов и оркестра Ave Vita. Композитором созданы сочинения кантатно-ораториального жанра "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты".
На музыку Пахмутовой в 1970-х годах в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен балет "Озаренность".
Александрой Пахмутовой написана музыка к нескольким десяткам фильмов. Среди них такие популярные киноленты, как "Девчата" (1961), "Три тополя на Плющихе" (1967), сериал "Рожденная революцией" (1974-1977).
В 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Пахмутова создала музыку к документальному сериалу "Великая Победа" режиссера Виктора Лисаковича.
Александра Пахмутова выпустила несколько десятков авторских грампластинок. Среди них компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), а также сборник песен для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).
Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В 1968-1991 годах она занимала должность секретаря правления Союза композиторов СССР, а в 1973-1995 годах – секретаря правления Союза композиторов России.
В 1969-1973 годах была депутатом Моссовета, в 1980-1990 годах – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.
В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. Более 20 лет, начиная с 1968 года, возглавляла жюри Международного конкурса песни "Красная гвоздика".
Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004).
Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986).
Она удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней.
В 2015 году Пахмутовой была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
В октябре 2019 года она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.
Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).
Именем композитора назван открытый в 1968 году астероид Pakhmutova.
В 1976 году именем Александры Пахмутовой была названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета №1889 между Марсом и Юпитером, открытая крымскими астрономами.
С 1956 года Александра Пахмутова замужем за поэтом Николаем Добронравовым.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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