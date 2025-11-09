https://ria.ru/20251109/rossiya-2053826372.html
Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием
Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием - РИА Новости, 09.11.2025
Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с 96-летием композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, сообщает администрация области в РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:12:00+03:00
2025-11-09T21:12:00+03:00
2025-11-09T21:12:00+03:00
ссср
волгоградская область
москва
александра пахмутова
андрей бочаров
государственный кремлевский дворец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982839699_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_053621114b4714b43162f79c9f5d408f.jpg
https://ria.ru/20251109/putin-2053814631.html
ссср
волгоградская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982839699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c51b52e380778643bc882f14e79ff1b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, волгоградская область, москва, александра пахмутова, андрей бочаров, государственный кремлевский дворец, общество
СССР, Волгоградская область, Москва, Александра Пахмутова, Андрей Бочаров, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием
Губернатор Бочаров поздравил Александру Пахмутову с 96-летием