Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием
21:12 09.11.2025
Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с 96-летием композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, сообщает администрация области в РИА Новости, 09.11.2025
общество
ссср, волгоградская область, москва, александра пахмутова, андрей бочаров, государственный кремлевский дворец, общество
СССР, Волгоградская область, Москва, Александра Пахмутова, Андрей Бочаров, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с 96-летием композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, сообщает администрация области в своем Telegram-канале.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился со всенародно любимым композитором Александрой Пахмутовой и поздравил ее от имени всех жителей региона с днем рождения", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что Бочаров встретился с Пахмутовой перед ее концертом в Государственном Кремлевском Дворце в Москве и пожелал здоровья.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
СССРВолгоградская областьМоскваАлександра ПахмутоваАндрей БочаровГосударственный Кремлевский дворецОбщество
 
 
