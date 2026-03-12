Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова в беседе с РИА Новости назвала назначение Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра заслуженной наградой за талант.

Ильдар Абдразаков выдающий артист! И прежде всего хочется поздравить его с назначением на пост художественного руководителя Михайловского театра . Это высокое доверие — заслуженная награда за его талант, трудолюбие и безграничную преданность оперному искусству. Его голос, его артистическая харизма и глубокое понимание музыкальной драматургии давно стали эталоном для коллег и восхищают слушателей по всему миру", - заявила пианистка.

Пахмутова добавила, что на новой должности оперного певца ожидают масштабные задачи.

"Теперь же ему предстоит новая, не менее важная миссия — вести за собой коллектив, сохранять традиции и открывать новые горизонты для русской оперы.

Верю, что его огромный опыт, великолепный вкус и энергия позволят Михайловскому театру зазвучать ещё ярче, а его сцена станет местом рождения выдающихся музыкальных событий", - заключила композитор.