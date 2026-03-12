Рейтинг@Mail.ru
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант
Культура
 
20:20 12.03.2026
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант
Композитор Александра Пахмутова в беседе с РИА Новости назвала назначение Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра... РИА Новости, 12.03.2026
2026
Новости
санкт-петербург, ильдар абдразаков, александра пахмутова, михайловский театр
Культура, Санкт-Петербург, Ильдар Абдразаков, Александра Пахмутова, Михайловский театр
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант

Пахмутова назвала назначение Абдразакова наградой за талант

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ильдар Абдразаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова в беседе с РИА Новости назвала назначение Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра заслуженной наградой за талант.
"Ильдар Абдразаков выдающий артист! И прежде всего хочется поздравить его с назначением на пост художественного руководителя Михайловского театра. Это высокое доверие — заслуженная награда за его талант, трудолюбие и безграничную преданность оперному искусству. Его голос, его артистическая харизма и глубокое понимание музыкальной драматургии давно стали эталоном для коллег и восхищают слушателей по всему миру", - заявила пианистка.
Пахмутова добавила, что на новой должности оперного певца ожидают масштабные задачи.
"Теперь же ему предстоит новая, не менее важная миссия — вести за собой коллектив, сохранять традиции и открывать новые горизонты для русской оперы.
Верю, что его огромный опыт, великолепный вкус и энергия позволят Михайловскому театру зазвучать ещё ярче, а его сцена станет местом рождения выдающихся музыкальных событий", - заключила композитор.
В среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил творческому коллективу театра Ильдара Абдразакова в качестве нового худрука.
