Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант - РИА Новости, 12.03.2026
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант
12.03.2026
культура
санкт-петербург
ильдар абдразаков
александра пахмутова
михайловский театр
санкт-петербург
Новости
ru-RU
Пахмутова назвала назначение Абдразакова заслуженной наградой за талант
Пахмутова назвала назначение Абдразакова наградой за талант
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова в беседе с РИА Новости назвала назначение Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра заслуженной наградой за талант.
"Ильдар Абдразаков
выдающий артист! И прежде всего хочется поздравить его с назначением на пост художественного руководителя Михайловского театра
. Это высокое доверие — заслуженная награда за его талант, трудолюбие и безграничную преданность оперному искусству. Его голос, его артистическая харизма и глубокое понимание музыкальной драматургии давно стали эталоном для коллег и восхищают слушателей по всему миру", - заявила пианистка.
Пахмутова
добавила, что на новой должности оперного певца ожидают масштабные задачи.
"Теперь же ему предстоит новая, не менее важная миссия — вести за собой коллектив, сохранять традиции и открывать новые горизонты для русской оперы.
Верю, что его огромный опыт, великолепный вкус и энергия позволят Михайловскому театру зазвучать ещё ярче, а его сцена станет местом рождения выдающихся музыкальных событий", - заключила композитор.
В среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
представил творческому коллективу театра Ильдара Абдразакова в качестве нового худрука.