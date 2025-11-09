https://ria.ru/20251109/putin-2053814631.html
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения - РИА Новости, 09.11.2025
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой и поздравил ее с днем рождения. РИА Новости, 09.11.2025
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Путин позвонил Пахмутовой на концерте и поздравил ее с 96-летием