Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
19:35 09.11.2025 (обновлено: 19:51 09.11.2025)
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения - РИА Новости, 09.11.2025
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой и поздравил ее с днем рождения. РИА Новости, 09.11.2025
Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Путин позвонил Пахмутовой на концерте и поздравил ее с 96-летием

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой и поздравил ее с днем рождения.
Их разговор состоялся в прямом эфире во время ее концерта.
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Биография Александры Пахмутовой
9 ноября 2024, 02:12
Народная артистка СССР отмечает свое 96-летие.
Владимир Путин и Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
В 2024 году Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда. Во время церемонии награждения президент подчеркнул, что произведения композитора стали родными для разных людей и поколений. По его словам, она сама стала мелодией России и ее народа.
 
Культура
 
 
