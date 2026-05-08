"Свет Великой Победы" в Волгограде - РИА Новости, 08.05.2026
15:57 08.05.2026 (обновлено: 16:02 08.05.2026)

"Свет Великой Победы" в Волгограде

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла традиционная акция "Свет Великой Победы". Это световое шоу, рассказывающее о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Самые яркие кадры — в фотоленте РИА Новости.
Акция "Свет Великой Победы" проводится с 2016 года.

Это видеоинсталляция: при помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса "Родина-мать зовет!".

Изображение проецируется от подпорной стены до главной скульптуры, которая переливается разными цветами — от красного до золотого.

В этом году авторы обновили сценарные решения и с помощью современных технологий воссоздали образы героев — защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы.

Основой музыкального сопровождения стали произведения народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Рояль для нее установили на подиуме на воде бассейна на площади Героев.

В шоу также приняли участие волгоградские и московские музыканты.

Посмотреть световое шоу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч человек, пришли семьи с детьми, пенсионеры, молодежь. Прямая трансляция велась на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники".

Во время акции зрители почтили память павших минутой молчания.

Завершилась акция праздничным салютом.

ФотоВолгоградДень Победы — 2026ОбществоАлександра Пахмутова
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
