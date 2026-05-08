"Свет Великой Победы" в Волгограде

Акция "Свет Великой Победы" проводится с 2016 года.
Акция "Свет Великой Победы" проводится с 2016 года.
Это видеоинсталляция: при помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса "Родина-мать зовет!".
Это видеоинсталляция: при помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса "Родина-мать зовет!".
Изображение проецируется от подпорной стены до главной скульптуры, которая переливается разными цветами — от красного до золотого.
Изображение проецируется от подпорной стены до главной скульптуры, которая переливается разными цветами — от красного до золотого.
В этом году авторы обновили сценарные решения и с помощью современных технологий воссоздали образы героев — защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы.
В этом году авторы обновили сценарные решения и с помощью современных технологий воссоздали образы героев — защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы.
Основой музыкального сопровождения стали произведения народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Рояль для нее установили на подиуме на воде бассейна на площади Героев.
Основой музыкального сопровождения стали произведения народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Рояль для нее установили на подиуме на воде бассейна на площади Героев.
В шоу также приняли участие волгоградские и московские музыканты.
В шоу также приняли участие волгоградские и московские музыканты.
Посмотреть световое шоу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч человек, пришли семьи с детьми, пенсионеры, молодежь. Прямая трансляция велась на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники".
Посмотреть световое шоу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч человек, пришли семьи с детьми, пенсионеры, молодежь. Прямая трансляция велась на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники".
Во время акции зрители почтили память павших минутой молчания.
Во время акции зрители почтили память павших минутой молчания.
Завершилась акция праздничным салютом.