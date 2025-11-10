https://ria.ru/20251110/putin-2053886420.html
В песнях Пахмутовой нашли отражение судьбы поколений, заявил Путин
В песнях Пахмутовой нашли отражение судьбы поколений, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2025
В песнях Пахмутовой нашли отражение судьбы поколений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александре Пахмутовой, отметив, что ее жизнь является примером преданного... РИА Новости, 10.11.2025
культура
александра пахмутова
россия
ссср
владимир путин
александра пахмутова, россия, ссср, владимир путин
Культура, Александра Пахмутова, Россия, СССР, Владимир Путин
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александре Пахмутовой, отметив, что ее жизнь является примером преданного служения любимому делу, людям и Отечеству, а также, что в созданных ею песнях отражены судьбы поколений.
Народная артистка СССР
, композитор Александра Пахмутова
9 ноября отмечала свое 96-летие. Президент позвонил ей прямо во время ее концерта и поздравил с днем рождения.
"Насыщенный творческий путь, вся Ваша жизнь – достойный пример преданного служения любимому делу, людям, Отечеству. В прекрасных песнях, созданных Вами за годы вдохновенного труда, нашли отражение яркие страницы истории нашей огромной страны, судьбы целых поколений. Ваши проникновенные мелодии рождают в наших сердцах самые светлые чувства, дарят радость и надежду", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал Пахмутовой здоровья и всего наилучшего.
В 2024 году Путин
присвоил Пахмутовой звание Героя Труда России
. Во время церемонии награждения президент отметил, что произведения композитора стали родными для разных людей и разных поколений, подчеркнув, что Пахмутова сама является мелодией России и ее народа.