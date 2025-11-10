В песнях Пахмутовой нашли отражение судьбы поколений, заявил Путин

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александре Пахмутовой, отметив, что ее жизнь является примером преданного служения любимому делу, людям и Отечеству, а также, что в созданных ею песнях отражены судьбы поколений.

"Насыщенный творческий путь, вся Ваша жизнь – достойный пример преданного служения любимому делу, людям, Отечеству. В прекрасных песнях, созданных Вами за годы вдохновенного труда, нашли отражение яркие страницы истории нашей огромной страны, судьбы целых поколений. Ваши проникновенные мелодии рождают в наших сердцах самые светлые чувства, дарят радость и надежду", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.