В песнях Пахмутовой нашли отражение судьбы поколений, заявил Путин
Культура
 
10:00 10.11.2025
В песнях Пахмутовой нашли отражение судьбы поколений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александре Пахмутовой, отметив, что ее жизнь является примером преданного...
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александре Пахмутовой, отметив, что ее жизнь является примером преданного служения любимому делу, людям и Отечеству, а также, что в созданных ею песнях отражены судьбы поколений.
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября отмечала свое 96-летие. Президент позвонил ей прямо во время ее концерта и поздравил с днем рождения.
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Биография Александры Пахмутовой
9 ноября 2024, 02:12
"Насыщенный творческий путь, вся Ваша жизнь – достойный пример преданного служения любимому делу, людям, Отечеству. В прекрасных песнях, созданных Вами за годы вдохновенного труда, нашли отражение яркие страницы истории нашей огромной страны, судьбы целых поколений. Ваши проникновенные мелодии рождают в наших сердцах самые светлые чувства, дарят радость и надежду", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал Пахмутовой здоровья и всего наилучшего.
В 2024 году Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда России. Во время церемонии награждения президент отметил, что произведения композитора стали родными для разных людей и разных поколений, подчеркнув, что Пахмутова сама является мелодией России и ее народа.
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
9 мая, 23:31
 
Культура
 
 
