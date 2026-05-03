На акции "Свет Великой Победы" в Волгограде прозвучит музыка Пахмутовой

По информации властей, в каждый показ включат выступления волгоградских и московских музыкантов — подиум с роялем разместят на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены будут сопровождаться спецэффектами. С помощью современных технологий зрителям покажут воссозданные образы участников событий Великой Отечественной войны, эпизоды Сталинградской битвы и Победы. На территорию мемориального комплекса организаторы уже доставили оборудование на девяти грузовиках и начали монтаж.