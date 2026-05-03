14:58 03.05.2026
На акции "Свет Великой Победы" в Волгограде прозвучит музыка Пахмутовой

© РИА Новости / Кирилл Брага | Световое шоу "Свет Великой Победы" в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде
Световое шоу "Свет Великой Победы" в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальной основой аудиовизуального проекта "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде станут произведения Пахмутовой.
  • Патриотическая акция будет трехдневной, она пройдет с 7 по 9 мая.
  • На территорию мемориального комплекса уже доставили оборудование и начали монтаж.
ВОЛГОГРАД, 3 мая — РИА Новости. Музыкальной основой аудиовизуального проекта "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде станут произведения Александры Пахмутовой, сообщили в администрации Волгоградской области.
Как сообщали власти ранее, патриотическая акция "Свет Великой Победы" будет трехдневной и пройдет в Волгограде с 7 по 9 мая.
"Основой музыкального сопровождения станут произведения нашей прославленной землячки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, отображающие летопись золотых страниц истории России", - говорится в сообщении администрации на сайте.

По информации властей, в каждый показ включат выступления волгоградских и московских музыкантов — подиум с роялем разместят на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены будут сопровождаться спецэффектами. С помощью современных технологий зрителям покажут воссозданные образы участников событий Великой Отечественной войны, эпизоды Сталинградской битвы и Победы. На территорию мемориального комплекса организаторы уже доставили оборудование на девяти грузовиках и начали монтаж.
Также отмечается, что впервые будет реализован совместный проект региона с новостной платформой Дзен, "VK Видео" и "Одноклассниками". 7 мая с 21.00 на этих интернет-площадках акцию будут транслировать в прямом эфире.
ВолгоградВолгоградская областьСССРАлександра ПахмутоваРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
