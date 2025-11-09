Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
19:54 09.11.2025
2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поздравление с днем рождения и пожелала главе государства здоровья и счастья, передает корреспондент РИА Новости.
Пахмутова 9 ноября празднует день рождения, ей исполняется 96 лет. Путин позвонил композитору во время концерта в Кремлевском дворце и поздравил ее с днем рождения. Пахмутова удивилась.
"Это сейчас ведь Путин звонил! Сейчас говорил наш президент", - сказала она со сцены.
Пахмутова поблагодарила главу государства за поздравление.
"Мы вас любим. Мы уверены, что вы все сделаете так, как нужно. Хочу пожелать вам здоровья, радости, счастья. Спасибо за ваши добрые слова", - ответила она Путину по телефону.
Поэт Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин вспомнил разговор с поэтом-песенником Добронравовым
5 июня, 17:25
 
Культура
 
 
