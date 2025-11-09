https://ria.ru/20251109/pahmutova-2053818105.html
Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление
Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление - РИА Новости, 09.11.2025
Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поздравление с днем рождения и пожелала главе... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:54:00+03:00
2025-11-09T19:54:00+03:00
2025-11-09T19:54:00+03:00
культура
александра пахмутова
владимир путин
новости культуры
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19261/75/192617531_0:192:1265:904_1920x0_80_0_0_87da62acf180f1ba14276c85e3c25cc9.jpg
https://ria.ru/20250605/putin-2021148508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19261/75/192617531_0:74:1265:1023_1920x0_80_0_0_d8350cd57198803c8c3e2c97529220cb.jpg
Телефонный разговор Путина с Александрой Пахмутовой
Путин поговорил по телефону с Александрой Пахмутовой. Во время концерта. Сегодня ей исполнилось 96 лет
2025-11-09T19:54
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра пахмутова, владимир путин, новости культуры, россия, общество
Культура, Александра Пахмутова, Владимир Путин, Новости культуры, Россия, Общество
Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление
Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление и пожелала ему здоровья и счастья