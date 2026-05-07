В Волгограде прошел показ акции "Свет Великой Победы"
22:06 07.05.2026
В Волгограде прошел показ акции "Свет Великой Победы"

В Волгограде на Мамаевом кургане прошел показ акции "Свет Великой Победы"

  • Первый показ акции «Свет Великой Победы» в нынешнем году прошел на Мамаевом кургане в Волгограде.
  • Авторы акции в этом году обновили сценарные решения и с помощью современных технологий воссоздали образы героев-защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы.
  • Сеансы акции «Свет Великой Победы» пройдут в Волгограде с 7 по 9 мая, в каждый показ будут включены живые выступления музыкантов.
ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Первый показ акции "Свет Великой Победы" в нынешнем году прошел на Мамаевом кургане в Волгограде, прямая трансляция светового шоу была организована на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники", передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию, которая рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. При помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".
В нынешнем году авторы обновили сценарные решения художественного повествования и с помощью современных технологий воссоздали образы героев-защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы. Основой музыкального сопровождения стали произведения Народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Акция закончилась праздничным салютом.
Как сообщалось ранее, Пахмутова исполнила на Мамаевом кургане в Волгограде свои известные произведения в рамках патриотической акции "Свет Великой Победы".
Сеансы акции "Свет Великой Победы" пройдут в Волгограде с 7 по 9 мая. В каждый показ встроят живые выступления волгоградских и московских музыкантов - подиум с роялем установлен на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены произведения "Свет Великой Победы" будут поддерживаться спецэффектами.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
