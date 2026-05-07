В Волгограде прошел показ акции "Свет Великой Победы"

ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Первый показ акции "Свет Великой Победы" в нынешнем году прошел на Мамаевом кургане в Волгограде, прямая трансляция светового шоу была организована на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники", передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию, которая рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. При помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".

В нынешнем году авторы обновили сценарные решения художественного повествования и с помощью современных технологий воссоздали образы героев-защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы. Основой музыкального сопровождения стали произведения Народной артистки СССР , композитора Александры Пахмутовой . Акция закончилась праздничным салютом.

Как сообщалось ранее, Пахмутова исполнила на Мамаевом кургане в Волгограде свои известные произведения в рамках патриотической акции "Свет Великой Победы".