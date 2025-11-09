Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о звонке Путина Пахмутовой в прямом эфире
19:39 09.11.2025
Песков рассказал о звонке Путина Пахмутовой в прямом эфире
Песков рассказал о звонке Путина Пахмутовой в прямом эфире - РИА Новости, 09.11.2025
Песков рассказал о звонке Путина Пахмутовой в прямом эфире
Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения российского композитора Александру Пахмутову во время ее концерта, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 09.11.2025
2025
Телефонный разговор Путина с Александрой Пахмутовой
Путин поговорил по телефону с Александрой Пахмутовой. Во время концерта. Сегодня ей исполнилось 96 лет
Песков рассказал о звонке Путина Пахмутовой в прямом эфире

Путин по телефону поздравил Пахмутову с днем рождения во время ее концерта

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения российского композитора Александру Пахмутову во время ее концерта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фактически их разговор состоялся в прямом эфире", - сказал он.
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
9 мая, 23:31
 
Культура
 
 
