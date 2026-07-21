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В Москве пройдет большой джазовый концерт оперной дивы Хиблы Герзмава - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:30 21.07.2026
В Москве пройдет большой джазовый концерт оперной дивы Хиблы Герзмава

Музей декоративного искусства отметит юбилей джазовым концертом Хиблы Герзмава

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк"Ледниковый период"
Ледниковый период - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В день рождения Всероссийского музея декоративного искусства состоится концерт оперной дивы Хиблы Герзмава и Большого джазового оркестра Петра Востокова.
  • В программе «Джаз» прозвучат музыка Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино, ретро-джаз и эстрадные песни.
  • До концерта можно будет бесплатно посетить экспозиции музея по предварительной регистрации.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В день рождения Всероссийского музея декоративного искусства пройдет концерт оперной дивы, народной артистки России Хиблы Герзмава и Большого джазового оркестра Петра Востокова.
Мастера объединились для создания уникальной программы "Джаз". Они представят ее на открытой сцене в саду Всероссийского декоративного искусства, который 21 июля отмечает свой 45 день рождения.
В этот вечер прозвучит музыка Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино, ретро-джаз и эстрадные песни.
Зрители услышат культовые советские шлягеры в авторских джазовых аранжировках. Также в этот день до концерта можно бесплатно посетить экспозиции музея, по предварительной регистрации.
В кафе Остермана запланировано чаепитие с писательницей Татьяной Толстой "Синее, зеленое, красное: стекла ушедших времен", а в павильоне Мамонтов актер и телеведущий Александр Олешко будет читать одно из самых солнечных и душевных произведений Михаила Пришвина "Кладовая солнца".
День рождения музея станет частью программы фестиваля искусств "Русский КоТ", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве".
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