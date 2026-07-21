В Москве пройдет большой джазовый концерт оперной дивы Хиблы Герзмава

Краткий пересказ от РИА ИИ В день рождения Всероссийского музея декоративного искусства состоится концерт оперной дивы Хиблы Герзмава и Большого джазового оркестра Петра Востокова.

В программе «Джаз» прозвучат музыка Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино, ретро-джаз и эстрадные песни.

До концерта можно будет бесплатно посетить экспозиции музея по предварительной регистрации.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В день рождения Всероссийского музея декоративного искусства пройдет концерт оперной дивы, народной артистки России Хиблы Герзмава и Большого джазового оркестра Петра Востокова.

Мастера объединились для создания уникальной программы "Джаз". Они представят ее на открытой сцене в саду Всероссийского декоративного искусства, который 21 июля отмечает свой 45 день рождения.

В этот вечер прозвучит музыка Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино, ретро-джаз и эстрадные песни.

Зрители услышат культовые советские шлягеры в авторских джазовых аранжировках. Также в этот день до концерта можно бесплатно посетить экспозиции музея, по предварительной регистрации.

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